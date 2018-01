Sport Kümmersbruck

17.01.2018

In einem bis zum Schluss spannenden Finale des Hubertus-Cups entscheidet ein Neunmeterschießen. Mit dem besseren Ende für den Vorjahresgewinner.

Nach dem Turniersieg im vergangenen Jahr bezwang der SV Freudenberg heuer den SV Inter Bergsteig im Neunmeterschießen. 4:2 hieß es am Ende eines Finales auf Augenhöhe für den Titelverteidiger, wobei sich die Freudenberger bei ihrem Schlussmann Patrick Meiler bedanken konnten, der zwei Neunmeter parierte. Insgesamt boten die zehn angetreten und in zwei Gruppen aufgeteilten Mannschaften beim Hallenfußballturnier um den Hubertus-Cup des SV Köfering auch heuer wieder packende Begegnungen mit jeder Menge Tore und Unterhaltungspotenzial für die Zuschauer. Die beiden Köferinger Teams mussten sich am Ende mit den Plätzen fünf und sieben begnügen. Im Anschluss an das Endspiel wurde Max Spies vom SV Schmidmühlen zum Spieler des Turniers gewählt, der mit sechs Treffern überzeugte. Die Auszeichnung "bester Torhüter" erhielt Christopher Hahn vom SV Inter Bergsteig.Gruppe A Köfering - Schmidmühlen 0:1 Inter Bergsteig - Germania 1:0 Schmidmühlen - Traßlberg 3:1 Germania - Köfering 1:4 Traßlberg - Inter Bergsteig 0:1 Schmidmühlen - Germania 1:0 Traßlberg - Köfering 1:3 Inter Bergsteig - Schmidmühlen 1:0 Germania - Traßlberg 0:3 Köfering - Inter Bergsteig 1:21. Inter Bergsteig 5:1 12 2. SV Schmidmühlen 5:2 9 3. SV Köfering 8:5 6 4. SVL Traßlberg 5:7 3 5. Germania Amberg 1:9 0Gruppe B Paulsdorf - Haselmühl 0:1 Köfering II - Freudenberg 0:1 Haselmühl - U.-Poppenricht 1:1 Freudenberg - Paulsdorf 3:0 U.-Poppenricht - Köfering II 2:1 Haselmühl - Freudenberg 1:1 U.-Poppenricht - Paulsdorf 1:0 Köfering II - Haselmühl 4:0 Freudenberg - U.-Poppenricht 2:2 Paulsdorf - Köfering II 0:01. SV Freudenberg 7:3 8 2. SG U.-Poppenricht 6:4 8 3. ASV Haselmühl 3:6 6 4. SV Köfering II 5:3 4 5. SSV Paulsdorf 0:5 1Halbfinale Inter Bergsteig - U.-Poppenricht 6:0 Schmidmühlen - Freudenberg n. N. 6:7Spiel um Platz 9 Germania - Paulsdorf n. N. 6:7Spiel um Platz 7 Traßlberg - Köfering II n. N. 3:5Spiel um Platz 5 Köfering - Haselmühl 4:1Spiel um Platz 3 U.-Poppenricht - Schmidm. n. N. 4:5Finale Freudenberg - Inter Bergsteig n. N. 4:2Weitere Bilder im Internet: