19.06.2017

Im Gasthaus Biehler trafen sich am 25. Mai 1957 einige Kümmersbrucker und beschlossen, eine Fußballmannschaft auf die Beine zu stellen. Neun Vorstandsmitglieder unter Vorsitzendem Ferdinand Winkelmann gaben dem Verein den Namen "TSV Kümmersbruck" mit den Vereinsfarben scharz-weiß.

Am 22. September 1957 fand das erste Fußballspiel gegen SV Luitpoldhöhe statt und wurde prompt mit 3:0 gewonnen. Herbert Richter erzielte das erste Tor für den TSV. Heuer nun blickt der Verein mit Stolz auf 60 Vereinsjahre mit vielen Höhenpunkten, aber auch Tiefschlägen zurück. Das Bild des Vereins änderte sich im Laufe der Jahre aber erheblich. Einige Jahre hatte der TSV sogar acht verschiedene Sparten und 900 Mitglieder, und es schien, als würde der TSV zu einem der größten Vereine im Landkreis Amberg-Sulzbach werden.Ein breites Sportangebot machte den Verein überall bekannt und beliebt. Eine Kegelabteilung (1971), eine Volleyballsparte (1981), Wanderer, Gymnastik und Tennis (1977), American Football und Leichtathletik vervollständigten in dieser Zeit das sportliche Angebot. Ab 1993, nach verschiedenen Turbulenzen im Verein, waren es dann vier Abteilungen (Fußball, Kegeln, Gymnastik und Volleyball), die den auf 500 Mitgliedern dezimierten Verein darstellten. Viele sportliche Erfolge, besonders in der Kegelabteilung, wurden entsprechend gefeiert.Zurzeit sind die Fußballer des Vereins auf einem Tiefpunkt, spielen in der B-Klasse und verpassten heuer knapp den Aufstieg. Auch der 2. Mannschaft fehlte es an Erfolgen. Eine neu gegründete Mannschaft mit Fußballtennis hatte bereits viele Erfolge in ganz Bayern. Im Jugendbereich sind zwei E-, zwei F- und eine G-Mannschaft im Spielbetrieb. Viele Jugendliche spielen auch in der JFG Mittlere Vils.Bereits seit Jahren sind die Kegler das sportliche Aushängeschild des TSV Kümmersbruck. Mit insgesamt vier Mannschaften mit Damen und Herren ist man derzeit dabei, davon die 1. Herrenmannschaft in der Regionalliga, die Damen in der Bezirksliga. In der Gymnastikabteilung ist reger Übungsbetrieb. Kinderturnen, Fit und Fun und Fitness für Mann und Frau sind hier die Angebote. Es finden auch Yoga-Kurse statt. Volleyball wird derzeit nur als Freizeitsport angeboten, heißt es in der Presseinfo des Vereins weiter.Das Festprogramm beginnt am Donnerstag, 6. Juli, mit einem Kommersabend für geladene Gäste im Festzelt am Sportplatz. Am Freitag, 7. Juli, ist um 19.30 Uhr Preisschafkopf mit Preisen von 150 Euro für den 1., 100 Euro und 60 Euro für die Nächstplatzierten und weiteren Sachpreisen. Diese Veranstaltung findet am alten TSV-Sportheim statt. Am Samstag ist viel Sport angesagt: Ab 10 Uhr ist ein F-Junioren-Turnier mit sechs Mannschaften geplant. Um 14 Uhr beginnt das Gemeinde-Fußballturnier mit der Begegnung des Gastgebers TSV Kümmersbruck gegen den TSV Theuern. Der ASV Haselmühl spielt gegen den SV Hubertus Köfering um den Einzug ins Finale. Die Finalspiele finden gleich nach der Vorrunde statt. Die Spiele dauern 45 Minuten. Gegen 18 Uhr spielt eine AH-Auswahl aus Kümmersbruck gegen den SV Inter Bergsteig Amberg. Danach ist die Siegerehrung des Gemeindeturniers. Abends spielen d'Lausbuam zum Kirwa-Abend im Festzelt auf.Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst im Festzelt, anschließend ist musikalischer Frühschoppen mit Hans Rieger. Ab 13 Uhr findet ein Turnier mit sechs E-Junioren-Mannschaften statt. Gleichzeitig ist ein großer Spielenachmittag am Sportplatz mit Unterstützung des Spielebusses des Kreisjugendrings. Kinder und Jugendliche bis zwölf Jahren sind hierzu eingeladen. Im Festzelt ist Kirwa-Nachmittag mit Küchelbacken und musikalischer Unterhaltung mit dem Duo Meier/Loos. Hier werden sich sicher alte Kümmersbrucker und TSV-ler zu einem Plausch treffen. Weitere Informationen unter www.tsvkuemmersbruck.de.