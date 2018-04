Sport Kümmersbruck

26.04.2018

Theuern. Die mit "nur" 134 Kilometern kürzeste Auswärtsfahrt der Saison liegt am Samstag, 28. April, vor den Fußballerinnen des TSV Theuern. Um 16 Uhr trifft die Mannschaft von Trainer Bernhard Müller am 18. Spieltag der Landesliga Süd auf den FV Obereichstätt. Der Tabellenneunte hat mit aktuell fünf Zählern Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz keine Punkte mehr zu verschenken. Zwar verloren die Mittelfranken am vergangenen Wochenende knapp mit 1:2 beim heimstarken SC Amicitia München, doch auf heimischem Rasen gewannen sie im Kalenderjahr 2018 bisher alle Spiele, so dass die Hoffnung auf den Klassenerhalt weiterhin lebt, auch weil der direkte Konkurrent aus Reichenberg mit vier Auswärtsspielen und nur noch einem Heimspiel ein denkbar schweres Restprogramm hat.

Die Vilspanther erarbeiteten sich durch den Heimerfolg gegen den TSV Pfersee Augsburg ein Zehn-Punkte-Polster auf den kommenden Gegner und können mit einem Auswärtserfolg in Obereichstätt den Klassenerhalt definitiv festmachen. Dazu bedarf es jedoch gegenüber der 1:3-Heimniederlage im Hinspiel einer deutlichen Steigerung, zumal am Saisonende bei Punktgleichheit der direkte Vergleich über die Platzierung entscheidet. Doch mit zehn Punkten aus vier Spielen sind die TSV-Damen im April noch ungeschlagen und wollen diese Serie auch beim Gastspiel in Obereichstätt fortsetzen.