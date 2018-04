Sport Kümmersbruck

Heimspiel für die Fußballerinnen des TSV Theuern in der Landesliga Süd gegen den TSV Pfersee Augsburg. Auf dem Papier eine lösbare Aufgabe. Doch Trainer Bernhard Müller warnt.

Theuern. Am Sonntag, 22. April, um 15 Uhr empfangen die Fußballerinnen des TSV Theuern am 17. Spieltag der Landesliga Süd den TSV Pfersee Augsburg. Dabei stehen die Gäste aus der Fuggerstadt bereits mit dem Rücken zur Wand, denn mit aktuell elf Punkten belegen sie den zehnten Platz und der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt sechs Punkte. Der Aufsteiger ließ am vergangenen Wochenende durch ein 1:1 gegen den Tabellendritten SC Amicitia München aufhorchen, bei dem der TSV Pfersee durch einen Treffer von Kapitänin Sarah Schuster einen frühen Rückstand noch ausglich.Im Hinspiel trennten sich Theuern und Augsburg 2:2, wobei die zweifache Torschützin Anne Wagner am Sonntag bei den Vilspanthern fehlen wird. Mit dem 0:0 am vergangenen Wochenende beim Tabellenzweiten FC Ruderting blieben die Theuernerinnen bereits zum vierten Mal in diesem Kalenderjahr ohne Gegentor und möchten diese Serie gegen die Schwaben möglichst ausbauen, um den Vorsprung auf die Abstiegszone weiter zu vergrößern. "Wir müssen von Anfang an hochkonzentriert ins Spiel gehen. Dass der TSV Pfersee besser ist als Tabellenplatz zehn, haben wir im Hinspiel gesehen", so TSV-Trainer Bernhard Müller.