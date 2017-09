Sport Kümmersbruck

Drei Zonen kennt derzeit die Kreisklasse Süd: Das Quintett mit Theuern, Hohenburg, Kauerhof, Ebermannsdorf und Etzelwang stellt die Gruppe der schwach gestarteten Mannschaften dar.

Amberg. Und die muss nun aufpassen, dass sie den Anschluss an das Mittelfeld nicht frühzeitig verliert. Damit steht im Match es TSV Theuern gegen den SV Illschwang/Schwend für die Gastgeber schon einiges auf dem Spiel, denn könnten sich die Gäste einen Auswärtsdreier angeln, sind sie ihren Gastgebern bei acht Punkten Vorsprung erst einmal entwischt.Seit 20 Jahren wohnt Andreas Wächter in Theuern, der in dieser Saison nun auch die Verantwortung an der Seitenlinie übernommen hat. "Unser Dorfverein hat es nun nach längerer Abstinenz wieder geschafft, in der Kreisklasse zu spielen und man merkt eindeutig die Unterschiede." Auch für den Wächter Andy, einer Institution im regionalen Fußball, ist die Kreisklasse Süd eher eine Zweiklassengesellschaft."Wir müssen die Punkte gegen die holen, gegen die wir auch auf Augenhöhe spielen. Dann wird auch der Ligaerhalt realistisch, aber das wird bei zwei Absteigern und einem Relegationsteilnehmer nicht einfach, sondern verdammt schwer werden", so der Trainer."Der Trainingsbesuch passt", freut sich der Coach. " Wir haben mit Nothelfern 23 Spieler im Kader, 17 ist aber realistisch und im Schnitt zwölf Akteure nehmen am Training teil. Drei Spieler spielen regelmäßig zudem noch mit dem TSV Kümmersbruck II in der gemeinsamen Reserve zusammen. Ein lokales Ereignis ist in Theuern die Kirwa, und so schön sie war, sie hat uns zwei Spiele gekostet." Nun geht aber der Blick nach vorne und Wächter hofft, dass sich noch mehr Fans in Zeiten explodierender Gelder im Fußballbereich auf "ihren kleinen Verein rückbesinnen" und das Team anfeuern.Von den gefährdeten Mannschaften hat der SV Etzelwang noch gar kein Erfolgserlebnis einfahren können und ob sich die missliche Lage beim Spiel in Hahnbach ändern wird, muss bezweifelt werden. Ähnlich schwierig wird es für den TuS Hohenburg, gegen den ambitionierten SV Köfering zu punkten.Auch die SpVgg Ebermannsdorf erwartet mit Kreisligaabsteiger 1. FC Neukirchen einen Kontrahenten, der wieder in Form gekommen ist und den vierten Erfolg anstrebt. Der SV Kauerhof muss gegen den FC Großalbershof auf die Trumpfkarte Derby setzen, denn die Tabellenkonstellation sieht die Schwarz-Gelben als Außenseiter.An der Spitze der Liga möchte der SV Raigering II an die blütenweiße Weste des FC Schlicht ran und das Verfolgerduell zwischen der DK Ursensollen und dem SVL Traßlberg gibt wertvolle Fingerzeige für die Aufstiegregion der Tabelle.

Kreisklasse Süd

8. SpieltagRaigering II - Schlicht Sa. 14 UhrTheuern - Illschwang Sa. 16 UhrHahnbach II - Etzelwang So. 13.15 UhrKauerhof - Großalbershof So. 15 UhrEbermannsdorf - Neukirchen So. 15 UhrHohenburg - Köfering So. 15 UhrUrsensollen - Traßlberg So. 15 Uhr1. 1.FC Schlicht 7 23:4 212. FC Großalbershof 7 23:7 163. SVL Traßlberg 7 17:9 164. DJK Ursensollen 7 19:12 155. SV Raigering II 7 17:13 136. SV Köfering 7 18:13 127. 1. FC Neukirchen 7 19:11 118. SV Hahnbach II 7 12:8 109. SV Illschwang/ 7 19:19 1010. TSV Theuern 7 9:17 511. TuS Hohenburg 7 12:21 412. SV Kauerhof 6 7:20 313. SpVgg Ebermannsdorf 7 11:27 314. SV Etzelwang 6 9:34 0