Sport Kümmersbruck

03.05.2018

72

Theuern. Für die Fußballerinnen des TSV Theuern steht vor den beiden abschließenden Heimspielen in der Landesliga Süd noch einmal eine Reise ins Allgäu auf dem Spielplan. Am Sonntag, 6. Mai, um 15 Uhr trifft der TSV im Parkstadion auf die SpVgg Kaufbeuren. Der Tabellensechste kassierte am vergangenen Spieltag eine überraschend deutliche 1:5-Heimniederlage gegen den SC Amicitia München und liegt damit bei einem Spiel weniger zwei Punkte hinter den Vilspanthern. Das erklärte Ziel "Klassenerhalt" ist für die Mannschaft von Trainer Peter Berger bei acht Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge aber schon fast geschafft.

Im Hinspiel lieferten die Vilspanther ihre beste Saisonleistung ab und gewannen gegen den damaligen Tabellenführer durch Tore von Anna Vogl, die verletzungsbedingt die komplette Rückrunde verpasst hat, und Janina Wieczoreck mit 2:0.Auch ein Einsatz von Angreiferin Janina Wieczoreck ist für das Gastspiel im Allgäu wegen einer Muskelverletzung fraglich und entscheidet sich erst im Abschlusstraining. Sicher fehlen wird Abwehrspielerin Sabrina Walter, dafür steht Marie Karpf wieder zur Verfügung. Den Monat April beendeten die TSV-Damen ohne Niederlage und konnten elf Punkte aus fünf Spielen auf der Habenseite verbuchen, so dass man sich aktuell auf den vierten Tabellenplatz hocharbeiten konnte, den die Mannschaft um Kapitänin Lena Götz mit einem guten Auftritt in Kaufbeuren verteidigen möchte.