Sport Kümmersbruck

07.06.2017

2

0 07.06.2017

Ideale Bedingungen fanden über 230 Schwimmer im Aktivbad KA 2 beim Aquacup in Kümmersbruck vor. Acht Vereine hatten Schwimmer im Alter von 4 bis 61 Jahren gemeldet. Der einzigartige Wettbewerb lässt es zu, dass alle die Spaß daran haben, hier starten können.

Liste der Sieger Seepferdchen-Cup 25 Meter Freistil mixed 1. Florian Völkel 32,09 Sekunden, 2. Zoe Purrer, 33,31, 3. Joshua Salzmann (alle 2010 und alle Schwimmschule Aqua-Vitalis) 33,50.



Seehunde-Cup 50 Meter Brust mixed 1. Charlotte Gleißner (2007, WW Amberg) 53,61, 2. Leni-Philea Danzl (2007) 55,69, 3. Julia Rieger (2009, beide Aqua-Vitalis) 57,73.



Delfin-Cup 50 Meter Brust weiblich 1. Sarah Pietsch (2004, Aqua-Vitalis) 44,17, 2. Emily Hueber 44,56, 3. Anika Schneider (beide 2004 und beideCIS Amberg) 45,62.



Delfin-Cup 50 Meter Brust männlich 1. Daniel Mehlert (2004, TV Amberg) 50,18, 2. Corbinian Götz 54,75, 3. Doschat, Christian (beide 2004 und beide Aqua-Vitalis) 55,72.



Hai-Cup 50 Meter Brust weiblich



1. Lisa Grabinger (2001, WW Vilstal-Kümmersbruck) 49,12.



Hai-Cup 50 Meter Brust männlich



1. Justin Meiler (2002, WW Vilstal- Kümmersbruck) 41,37.



Seehunde-Cup 25 Meter Freistil mixed



1. Charlotte Gleißner (2007, WW Amberg) 22,46, 2. Paul Rumpler, 24,24, 3. Marius Günther (beide 2007 und beide WW Vilstal-Kümmersbruck)25,67.



Delfin-Cup 50 Meter Freistil weiblich



1. Anika Schneider 34,37, 2.Emily Hueber (beide 2004 und beide CIS) 37,34, 3. Romy Heindl (2004, WW Vilstal-Kümmersbruck) 37,96.



Delfin-Cup 50 Meter Freistil männlich



1. Moritz Günther (2005. WW Vilstal-Kümmersbruck) 40,26, 2. Corbinian Götz (2004, Aqua-Vitalis)42,89, 3. Daniel Mehlert (2004, TV Amberg) 43,28.



Hai-Cup 50 Meter Freistil weiblich



1. Lisa Grabinger (2001, WW Vilstal Kümmersbruck) 39,51,



Hai Cup 50m Freistil männlich



1. Justin Meiler (2002, WW Vilstal- Kümmersbruck) 32,92.

Ob in der Familienstaffel einmal mit Papa und Mama als Teamplayer gemeinsam mitzumachen, mit seinen Freunden in der Staffel ein Duell mit Gleichaltrigen auszutragen oder im Einzelstart die Herausforderung zu suchen, beim Aquacup ist alles möglich.Bereits im April waren erste Anmeldungen eingegangen, berichtete der Organisationsleiter und Vorsitzende von Aqua-Vitalis, Bernhard Fleischmann. Wettbewerbsleiter Jens Günther hatte so über Wochen viel zu tun, um den reibungslosen Ablauf zu generieren. Erstmals beim Aquacup wurden Schwimmer der Wasserwacht Etzelwang begrüßt. Heuer erneut dabei waren Aktive des TV und von CIS Amberg sowie der Wasserwachtortsgruppen (WW) Amberg und Vilstal-Kümmersbruck, von der CSU Kümmersbruck und von Aqua-Vitalis. Letztere stellten auch heuer die meisten Teilnehmer.Zunächst gingen die Kleinsten ins Wasser - aufgeregt und nervös, wie auch die Eltern am Rand. Im Seepferdchen-Cup bis Jahrgang 2010 ging es schon mehr zur Sache. Hier übernahmen die Schwimmer mit dem besten Stil das Ruder. Im Seehunde-Cup (bis 2007) hatten die meisten Teilnehmer gemeldet. Über 50 Meter Brust und 25 Meter Freistil wurden viele Kopf-an-Kopf-Rennen ganz knapp entschieden.Im Delfin- (bis 2004) und Hai-Cup (bis 2001) wurden die Aktiven über je 50 Meter Brust und Freistil auch nach dem Geschlecht getrennt.Am frühen Abend waren die ersten Staffeln im proppenvollen KA 2 im Wasser. Angefeuert von Mannschaftskollegen sowie von vielen Mamas und Papas, wurde es richtig laut. Spannende Rennen lieferten sich die Seepferchen, Seehunde und Delfine bis zum Schluss. Während den Läufen fanden bereits die Siegerehrungen auf der KA 2-Terrasse statt. Christine Fleischmann, Leiterin der Schwimmschule Aqua-Vitalis, und Bürgermeister Roland Strehl hängten vielen Siegern ihre Medaillen um.Auch heuer waren wieder viele Familienstaffeln am Start. Gemeinsam als Familie zu gewinnen und zu verlieren hat schon einen besonderen Charakter. In den Masterstaffeln wurde nach Alter der gesamten Staffeln getrennt. Von 0 bis 80 Jahre sowie bis über 201 Jahre waren die Teams auf der Jagd nach der schnellsten Zeit.Die "4 Männer für ein Halleluja" von der WW Vilstal-Kümmersbruck verbuchten die beste Zeit für sich. Die älteste Crew stellte "Süffiges Weißbier" (WW Vilstal-Kümmersbruck.) Sie verließ wieder mit Abstand vor den Herausforderern von "Schwarze Rochen" (CSU Kümmersbruck) das Becken.Es sei ein besonderer Wettbewerb für den Breitensport in allen Belangen, resümierte Bernhard Fleischmann. Er bedankte sich bei den vielen Helfern und Übungsleitern von Aqua-Vitalis und von der WW Vilstal-Kümmersbruck (Ergebnisse unter www.schwimmschule-aquavitalis.de).