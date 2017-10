Sport Kümmersbruck

Theuern. Die Landesliga-Fußballerinnen des TSV Theuern erwarten am Sonntag, 22. Oktober, um 15 Uhr die SpVgg Kaufbeuren im Vilstal. Die Allgäuerinnen stehen mit 15 Punkten an der Tabellenspitze und haben mit nur sieben Gegentreffern die beste Defensive der Landesliga Süd, obwohl sie bei der bisher einzigen Saisonniederlage ein 0:5 beim FC Ruderting einstecken mussten. Die abgelaufene Saison beendete Kaufbeuren mit 25 Punkten auf dem achten Tabellenplatz, umso mehr freut sich die Mannschaft um Torjägerin und Kapitänin Kathrin Hoefler derzeit über den "Platz an der Sonne".

Die Vilspanther kassierten am vergangenen Wochenende eine vermeidbare Heimniederlage gegen den FV Obereichstätt. In der Partie gegen den Spitzenreiter sind sie nun - anders als an den vergangenen Spieltagen - nicht in der ungeliebten Favoritenrolle und können mit viel Lauf- und Einsatzbereitschaft befreit aufspielen. Im Kader wird es nur wenige Veränderungen geben, da es im Spiel gegen die Mittelfranken erstmals seit Wochen keine neuen Verletzten gab und mit Janina Wieczoreck und Kristin Meixner zwei Spielerinnen wieder zur Verfügung stehen.