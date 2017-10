Sport Kümmersbruck

05.10.2017

12

0 05.10.201712

Theuern. Auch wenn es nicht der erste Besuch des FC Bayern München in Theuern ist - es ist trotzdem immer noch etwas Besonderes, wenn eine Mannschaft des Rekordmeisters auf dem Sportgelände an der Steinhauser Straße gastiert. Am kommenden Sonntag, 8. Oktober (14.45 Uhr), ist es wieder soweit: Die U 17-Fußballerinnen der JFG Mittlere Vils Kümmersbruck erwarten mit dem Bundesliganachwuchs den Tabellenzweiten der Bayernliga, der noch eine Rechnung offen hat aus der vergangenen Saison. Denn da trotzten die Oberpfälzer vor der Rekordkulisse von über 200 Zuschauern den Gästen aus München nach einem fesselnden und hochklassigen Spiel ein Unentschieden ab.

Dies dürfte in diesem Jahr ungleich schwerer werden. Denn die Gastgeber stellen in dieser Saison nach dem altersbedingten Ausscheiden fast der kompletten Mannschaft die mit Abstand jüngste Mannschaft der Bayernliga und gehen damit als klarer Außenseiter ins Rennen. Dass JFG-Trainer Andreas Linke mit Spielmacherin Christina Eiglsperger und Libera Lisa Batek verletzungsbedingt zwei Schlüsselspielerinnen fehlen, macht die Aufgabe nicht leichter. Umso mehr zählt die Mannschaft um Kapitänin Nina Hefner auf die Unterstützung der Fans.