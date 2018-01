Sport Kümmersbruck

08.01.2018

33

0 08.01.201833

Für eine positive Überraschung sorgten die Vilspanther aus Kümmersbruck bei der Qualifikationsrunde der U 17-Juniorinnen zur bayerischen Meisterschaft im Futsal. Denn die jüngste aller Bayernligamannschaften war zwar mit dem Ziel zum Ausscheidungsturnier nach Hirschaid angereist, sich für die Endrunde zu qualifizieren. Doch musste die JFG Mittlere Vils dafür erst einmal mindestens einen zweiten Platz im Feld der Bayern- und Landesligisten erreichen. Der schien jedoch nach einem Fehlstart und einer unnötigen 0:1-Niederlage gegen die SpVgg Erlangen gleich im Auftaktspiel in weite Ferne gerückt.

Zumal mit der SpVgg Greuther Fürth eine Mannschaft im Teilnehmerfeld stand, die als klarer Turnierfavorit angetreten war und dies auch gleich in ihrem ersten Spiel mit einem eindrucksvollen 4:0-Sieg gegen die SpVgg Bayreuth unter Beweis stellte. Die Kümmersbruckerinnen taten sich dagegen weiterhin schwer. Erst nach dem ersten Turniertreffer durch die stark spielende Eileen Frosten wurde die Mannschaft langsam sicherer und entschied ihr Spiel gegen Bayreuth mit 2:0 für sich.Dramatisch ging es dann in der nächsten Partie zu: Nach einem 0:1-Rückstand gegen die SpVg Eicha vier Minuten vor Spielende schien sich das Thema Qualifikation endgültig erledigt zu haben. Die Kümmersbruckerinnen gingen nun hohes Risiko, warfen noch einmal alles nach vorne und drehten so tatsächlich durch zwei weitere Treffer von Eileen Frost kurz vor Spielende die Partie gerade noch. Doch auch Erlangen tat sich nun schwer und ließ Punkte liegen. Die Oberpfälzer wurden jetzt zusehends stärker, besiegten den SV Reitsch mit einer überzeugenden Leistung und standen im letzten Spiel dem Favoriten Fürth gegenüber.Und in diesem mit Abstand besten Spiel des Tages setzten sich die Vilspanther in einer taktisch höchst diszipliniert geführten Partie nach Treffern von Cennet Oruc und Lara Zitzl mit einem nicht für möglich gehaltenen 2:1-Sieg durch. Damit qualifizierte sich die JFG Mittlere Vils zum zweiten Mal in Folge für die bayerische Hallenmeisterschaft, die am 20. Januar in Haar bei München ausgetragen wird.