31.08.2017

Theuern. Zum Kirwa-Heimspiel am Samstag, 2. September, um 17 Uhr erwarten die Frauen des TSV Theuern mit dem FC Ingolstadt II einen klangvollen Namen im Vilstal. Beide Mannschaften beendeten die vergangene Saison mit jeweils 40 Punkten auf dem dritten Platz ihrer Landesliga, wobei der FCI durch eine Niederlage im Entscheidungsspiel gegen den punktgleichen MTV Dießen den möglichen Sprung in die Bayernliga verpasste.Durch die Umgruppierung der Oberpfälzer in die Landesliga Süd kommt es nun bereits am Auftaktspieltag zum Duell mit derjenigen Mannschaft, der in der anstehenden Spielzeit neben dem FC Ruderting die besten Aufstiegschancen eingeräumt werden.Ein echter Prüfstein also für die junge Mannschaft der Vilspanther, die nach dem 3:2-Sieg gegen SV Neusorg mit einigen Verletzungssorgen zu kämpfen hat. Denn Eva Kölbel musste bereits nach 20 Minuten verletzt vom Platz, sie wird auch in den kommenden Wochen fehlen.Dennoch wollen die TSV-Damen vor heimischer Kulisse mit einem guten Spiel in die neue Saison starten und sich für die Mühen der harten Vorbereitung belohnen. Beim Spiel und anschließend im Kirwa-Festzelt besteht nochmals die Möglichkeit, sich die Jahreskarten für die kommende Saison zum Preis von 15 Euro zu sichern.

Frauenfußball

Landesliga Süd1. SpieltagSamstag, 2. September, 16 Uhr DJK-SpFr Reichenberg - DJK GeratskirchenSpVgg Kaufbeuren - SV 29 KemptenFV Obereichstätt - FC RudertingSamstag, 2. September, 17 Uhr TSV Theuern - FC Ingolstadt 04 IISonntag, 3. September, 17.30 Uhr SC Amicitia München - FFC Wacker MünchenKreispokalKreis Amberg/WeidenFinaleFreitag, 1. September, 19.30 Uhr DJK Gebenbach - SG Ensdorf