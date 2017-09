Sport Kümmersbruck

13.09.2017

Gefühlt ist das Unentschieden gegen den FC Ingolstadt ein Sieg für die Vilspanther. Zum überraschenden Ausgleich im Auftaktspiel der B-Juniorinnen-Bayernliga trifft kurz vor Schluss eine Spielerin, die dafür sonst gar nicht zuständig ist.

Nach dem altersbedingten Ausscheiden von 15 Spielerinnen gingen die B-Junioren-Fußballerinnen der JFG Mittlere Vils Kümmersbruck als krasser Außenseiter in die Partie gegen den FC Ingolstadt 04. Und so durfte sich die jüngste Mannschaft der Liga am Ende über die ebenso unerwartete wie hart erkämpfte Punkteteilung freuen.Ingolstadt übte zwar von Beginn an Druck aus, doch die neu formierte Abwehr der Vilspanther um Marina Grünbauer und Franziska Spies hielt erstaunlich gut dagegen. Auch ein Verdienst der unermüdlich kämpfenden Außenverteidigerinnen Katharina Köhler und Jule Schudinat. So dominierten die Oberbayern zwar die Partie, kamen aber in der ersten Hälfte kaum zu zwingenden Chancen. Die größte Gefahr für das von Julia Purschke gehütete Tor ging meistens von Standards aus, doch die JFG-Keeperin hatte einen Sahnetag erwischt und war auch in diesen Situationen stets Herr der Lage.Kurz vor der Pause dann auch die erste Chance für die Vilspanther, als JFG-Stürmerin Lea Kostadinowski nach einem Ball in die Tiefe plötzlich auf und davon war und mit einem platzierten Schuss abschloss. Selina Heine im Tor der Ingolstädter parierte jedoch großartig. Kurz nach der Pause hatten die Gäste Pech mit einem fulminanten Lattentreffer. Anders dann in der 45. Minute, als Gästestürmerin Layla Brzovic mit einem platzierten Kopfball im Anschluss an eine Ecke ihre Mannschaft in Führung brachte. Die Ingolstädter hatten das Spiel nun sicher im Griff, und die Gastgeberinnen brauchten nach einigen Wechseln lange Zeit, ehe sie sich dann in der Schlussphase ein wenig vom Druck der Gäste befreien konnten. Kurz vor Spielende wurde JFG-Spielerin Cennet Oruc bei einem Konter in der gegnerischen Hälfte von den Beinen geholt. Den Freistoß führte die zum "Not-Libero" umfunktionierte etatmäßige Torfrau Franziska Spies aus. Und traf tatsächlich mit einem idealen Schuss aus knapp 30 Metern ins lange Eck zum vielumjubelten und nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich. In den hektischen Schlussminuten schafften es die Vilspanther mit vereinten Kräften, das Ergebnis über die Zeit zu bringen.Am Sonntag, 17. September, reist die junge Mannschaft zu ihrem ersten Auswärtsspiel zum ETSV Würzburg. Wieder als Außenseiter - doch angesichts des Punktgewinns mit gestärktem Selbstbewusstsein.Tore: 0:1 (45.) Layla Brzovic, 1:1 (75.) Franziska Spies - SR: André Schillinger (DJK-SV Berg) - Zuschauer: 70