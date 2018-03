Sport Kümmersbruck

23.03.2018

Die Spatzen haben es schon länger von den Dächern gepfiffen, nach einigen Gerüchten, die im Umlauf waren, war es keine allzu große Überraschung mehr: Die JFG (Juniorenfödergemeinschaft) Mittlere Vils Kümmersbruck löst sich zum Saisonende auf. In der eigens zum Thema einberufenen außerordentlichen Jahresversammlung wurde die Auflösung ohne Gegenstimme bei drei Enthaltungen beschlossen.

Nachdem sich Vorstand Oliver Pankow nicht mehr zur Wiederwahl stellte und sich nach intensiver Suche kein Nachfolger bereit erklärte, die Fußballjugend Kümmersbrucks weiter zu führen, löst sich die Gemeinschaft zeitnah auf, um den Stammvereinen die Gelegenheit zu geben, rechtzeitig für die Zukunft der Junioren die Weichen zu stellen. Das hat sich in der Jahresversammlung auch bereits angedeutet. Mögliche Spielgemeinschaften in und um Kümmersbruck könnten den Kindern und Jugendlichen weiterhin Fußball bieten.Fast zehn Jahre gab es nun die JFG Mittlere Vils Kümmersbruck. Herausragend waren dabei die Erfolge der Mädchenmannschaften. Sie tragen den Namen der Gemeinde Kümmersbruck bis in die Bayernliga hinaus in die Fußballwelt. Aufstiege der A- und D-Junioren in die Bezirksoberliga belegen, dass auch im Jungenfußball gemeinsam viel zu erreichen ist.Das mittlere Alterssegment der C- und B-Junioren war mit Unterbrechungen in der Kreisliga beheimatet. Oft konnten zweite oder sogar dritte Mannschaften gemeldet werden, damit die weniger begabten, aber fußballbegeisterten Kids, ihren Sport im Wettkampfmodus ausüben konnten.