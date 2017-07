Vermischtes Kümmersbruck

17.07.2017

"V hlubokém prátelství - in tiefer Freundschaft", so haben sie sich am Freitag getroffen. Die beiden Gemeinden Kümmersbruck und Holysov bekräftigten ihre seit nunmehr 25 Jahre währende Partnerschaft erneut.

Die Städtebeziehung mit der 5000-Einwohner-Kommune nahe Pilsen war seit dem 25. April 1992 immer von regem Austausch geprägt. Zum Jubiläum waren die Freunde aus Tschechien mit zwei Bussen, der eigenen Kapelle Vega und temperamentvoller Sängerin angereist. Kümmersbruck und Holysov - sie haben ihre seit 1992 währende Verbindung im Wortsinne mit Pauken und Trompeten besiegelt, es spielte nicht nur die Musikkapelle aus Tschechien, im vollbesetzten Festzelt spielte auch der Musikverein Haselmühl-Kümmersbruck.Man kennt sich mittlerweile: Im Rathaus trafen viele Bekannte aus gegenseitigen Besuchen aufeinander. Diese haben ja insbesondere für Kinder und Jugendliche im schulischen Austausch, bei den Vereinen, der Kümmersbrucker Feuerwehr, den beiden Verwaltungen, Hobbykünstlern, beim Sport - beinahe in allen Bereichen Bedeutung. Beim Jubiläum standen bei der Begrüßung der rund 100 Besucher aus Holysov die beiden aktuellen Bürgermeister Jan Mendrec und Roland Strehl als erste vor dem Goldenen Buch. Untrennbar verbunden aber ist die Städtepartnerschaft mit Alt-Bürgermeister Richard Gaßner und seinem damaligen Kollege Jaromir Prach.Gaßner hatte mit Antonin Pazour seinen Amtskollegen in Kümmersbruck begrüßen dürfen. Helfer und Dolmetscher waren beim Treffen wieder Libero Schröpfer und Eva Cervena, Wolfgang Roggenhofer von der Verwaltung und Markus Leitl als sprachkundiger Verbindungsmann.Die Städtepartnerschaft zwischen Kümmersbruck und Holysov (früher Holeischen) ist wahrlich nicht nur ein leeres Wort, darauf haben sowohl Roland Stehl, Richard Gaßner, Jan Medrec und Antonin Pazour wiederholt hingewiesen. Sie zu schaffen war seinerzeit so selbstverständlich nicht, denn die politischen Verhältnisse waren einst ganz anders. Alt-Bürgermeister Richard Gaßner erinnerte an die Anfänge im Jahre 1991, als er zusammen mit dem bereits verstorbenen MdL Otto Benner ins Nachbarland Tschechien fuhr, um eine Städtepartnerschaft aufzubauen. Zu allererst sei schon mal sein Reisepass abgelaufen gewesen, dann habe man an sich die Stadt Rokycany im Blick gehabt, schließlich habe man sich im Holysov umgesehen. Die Stadt an der Radbuza wurde es dann: "Weil dort lauter nette Leute im Rathaus waren und weil sie gut zu uns gepasst hat", sagte Gaßner.Mittlerweile sind viele Jahre vergangen. "25 Jahre gegenseitiger Respekt, 25 Jahre Freude an der guten Entwicklung beider Gemeinden, 25 Jahre echte Freundschaften zwischen den Menschen" hob Roland Strehl hervor. Daran schloss auch Jan Mendrec an: "Nicht nur Partnerschaft, richtige Freundschaften bestehen." Besonders am Herzen lägen ihm die Zusammenarbeit bei der Jugend. In Holysov sei nicht umsonst die zweite Pflichtsprache Deutsch.Eine Städtepartnerschaft im Jahre 1991 aufzubauen war so einfach nicht, erinnerte Strehl ebenfalls. "Wir wollen alles tun, um die Schatten unserer Vergangenheit zu überwinden, das gegenseitige Verständnis zu wecken und unsere Bürger im Geiste der Freiheit und Freundschaft zusammenzuführen." Das sei laut Strehl gelungen.