Vermischtes Kümmersbruck

18.07.2017

Ganz im Zeichen des Jubiläums 40 Jahre neue Pfarrkirche St. Wolfgang stand Kümmersbruck am Wochenende. Mit den Feierlichkeiten verbunden war das Pfarrfest für die gesamte Kirchengemeinde.

Exakt am 2. Juli 1977 erfolgte für die neue Kirche St. Wolfgang, unmittelbar angebaut an die Kirche St. Antonius, zusammen mit einem modernen Pfarrzentrum ausgestattet, die Konsekration durch den damaligen Weihbischof Karl Flügel. Die Kirche St. Wolfgang, ein "heilender Ort für die Menschen die sie besuchen, in ihr beten und meditieren und den Gottesdienst feiern." So hatte Pfarrer Wolfgang Bauer mit dem Gottesdienst am Samstagabend die kirchliche Feier begonnen.Es war ein ganz besonderer Gottesdienst und ein Erlebnis für die vielen Kirchgänger. Denn es standen, wenn man so will, drei Generationen von Priestern gemeinsam am Altar in der Kirche St. Wolfgang, die alle in den 40 Jahren des Bestehens der Kirche ihre Erinnerung, ihr Schaffen und Wirken mit der Kirche verbinden.Zum einem der jetzige Pfarrer Wolfgang Bauer, der 2012 den jetzigen Ruhestandspfarrer Helmut Süß nach 20-jährigem Wirken abgelöst hatte. Mit dabei waren Dr. Willibald Meiler und schließlich Pfarrer Stephan Forster, der exakt vor 20 Jahren in Kümmersbruck seine Primiz feiern durfte und Pfarrer Christian Blank, der im Juli 2014 seinen ersten Gottesdienst in der Kirche St. Wolfgang zelebrierte. Am Altar stand auch Kaplan Christian Fleischmann."Anlässlich der 40 Jahre unserer Pfarrkirche feiern wir nicht die unbeweglichen Betonbausteine dieser Kirche, wir nehmen die lebendigen Steine, wir nehmen uns als Kirche in den Blick der nächsten vor uns liegenden 40 Jahre", sagte Pfarrer Wolfgang Bauer. Der weltliche Teil am Samstag begann nach dem gemeinsamen Friedhofgang auf der Pfarrwiese, dort hatte der Pfarrgemeinderat mit Renate Amrhein, Bernhard Hiltl und Georg Smarzly dafür gesorgt, dass es nicht nur Erbauliches für die Seele, sondern auch Genüsse gab.Der Sonntag begann mit dem Jubiläumsgottesdienst, den Domvikar Dr. Werner Schrüfer vorstand. Schrüfer, ein gebürtiger Amberger, einst Rundfunk- und Fernsehpfarrer des Bistums Regensburgs, gleichzeitig Domprediger, seit 2008 mit dem Ehrentitel Monsignore versehen, gab den Gästen wertvolle Impulse für die Zukunft der Kirche mit auf den Weg.Zahlreiche Vereine hatten sich am Gottesdienst beteiligt, die gesamte Pfarrgemeinde hatte dem Fest zum 40-jährigen Bestehen von St. Wolfgang einen würdigen Rahmen beschert. Dazu noch einem guten Zweck gedient: Der Erlös wird für die Lautsprecheranlage verwendet.