Vermischtes Kümmersbruck

21.11.2017

21

0 21.11.201721

Die Jugendfeuerwehren Haselmühl, Theuern und Wolfsbach haben gemeinsam im Feuerwehrgerätehaus Haselmühl den Wissenstest abgelegt. Unter anderem ging es um Schutzausrüstung und Unfallverhütung.

Haselmühl. Unter den Augen von Kreisbrandinspektor Hubert Blödt und Kreisbrandmeister Armin Daubenmerkl sind gleich 45 Jugendfeuerwehrkameraden zum Wissenstest angetreten. Die Themen waren Unfallverhütung in der Jugendfeuerwehr sowie Schutzausrüstung und Dienstkleidung.Nach einer guten halben Stunde haben alle Jugendlichen den Fragebogen und die eher kleine praktische Prüfung, die ab Stufe 3 gefordert ist, bestanden. Ein tolles Ergebnis, das auch den Ausbildern zu verdanken sei, sagte Bürgermeister Roland Strehl. "Wir brauchen den Nachwuchs in den Feuerwehren." Besonders glücklich war er auch, dass die Jugend bei der Feuerwehr Theuern wieder so stark besetzt sei. Dafür dankte er, besonders Sebastian Schlegel, der derzeit als Jugendwart agiert. Strehl gratulierte anschließend allen für das Abzeichen.Feuerwehr HaselmühlStufe 1: Julia Jäger, Sophia Eichler, Dennis Meier, Svenja Weber und Elias Donhauser.Stufe 2: Pia Binder, Timo Bisani, Moritz Donhauser, Philipp Immler, Sophie Koller und Jeremy Koid.Stufe 3: Lukas Greiner.Stufe 4: Christoph Eichler, Fabian Hackl, Moritz Kick, Maximilian Könner und Fabian Schneck.Feuerwehr TheuernStufe 1: Marcel Kiener, Thomas Cagle, Katrin Schlosser, Lukas Pronath, aria Schlosser, Sophie Wiesner, Jasmin Raabe, Melina Schrott, Lisa Schöner, Cosima Mrugalla, Lea Troßmann, Stefan Pronath, Leonie Wächter und Leonie Bergmann.Stufe 2: Philipp Schrott.Feuerwehr WolfsbachStufe 1: Marco Übler.Stufe 2: Matthias Vogl, Tobias Singer, Louis Übler und Stefan Graf.Stufe 4: Daniel Fröhlich, Alexandra Schindler, Lisa Werth, Sarah Wiesner, Vanessa Singer, Sophie Graf, Stefanie Drick und Moritz Übler.