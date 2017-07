Vermischtes Kümmersbruck

24.07.2017

45

0 24.07.201745

Für die Schüler der bayerischen Schulen ist der Juli der Monat, in dem die Ernte eines jahrelangen Lernens eingebracht wird. An der Mittelschule Kümmersbruck ist dies nicht anders, aber doch immer wieder etwas Besonderes. Heuer gab es für eine Klasse sogar eine Videobotschaft.

Ergebnisse Für die Mittelschule Kümmersbruck waren die Abschlussklassen der 9. und 10. Jahrgangsstufen "wahrlich goldene Jahrgänge", eine Tatsache, die sich an vielen sehr guten Ergebnissen festmachen lässt. 100-80-100: Das war das Gardemaß der Abschlussprüfungen an der Mittelschule Kümmersbruck.



100 Prozent der G9 schafften den Schulabschluss, davon bestanden nochmals 80 Prozent den Qualifizierenden Hauptschulabschluss. 100 Prozent der Schüler der M10a und GM10 bestanden die Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss. Neunmal stand eine Eins vor dem Komma. Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass sich auch die Schüler der M 9 dem Qualifizierenden Hauptschulabschluss unterzogen und alle 21 Schüler bestanden.



Die Klassenbesten



G9: Josephine-Olivia Hansen 1,7; Maximilian Könner 2,0; Ramona Könner 2,0



M10a: Julia Singer 1,44; Thomas Cagle, 1,89; Jennifer Fischer 1,89; Johannes Nickel 1,89



M10b: Antonio Vidos 1,67; Elias Hollweck 1,89; Julia Mitterer 1,89; Sophia Roggenhofer 1,89

Bei einer spritzigen, kurzweiligen und zuweilen auch sehr emotionalen Feier, zu der Konrektor Peter Rösch zahlreiche Gäste, begrüßte, gab es für rund 50 Entlassschüler die Zeugnisse.Die Gäste erwartete ein buntes Programm, das die Kiwido-Gruppe eröffnete. Konrektor Peter Rösch hob bei seiner Begrüßung die Bedeutung einer fundierten schulischen Bildung heraus. "Wir können uns mit unseren Abschlüssen, sei es mit dem qalifizierenden Hauptschulabschluss oder der Mittleren Reife, sehen lassen. Unsere Absolventen sind in Industrie, Handwerk und Dienstleistung gefragt." Der Konrektor weiter: "Lehrer und Schüler an der Mittelschule Kümmersbruck leisten hervorragende Arbeit, den Schülern wird nichts geschenkt. Die Jahres-Fortgangsnoten sind durch die Bank identisch mit den Noten, die in den Prüfungen erzielt werden. Wir können jederzeit mit anderen Schularten mithalten." Der M-Zug (Mittlere Reife) und auch der G-Zug (Ganztagesklassen) hätten sich in der Bildungsregion des Landkreises Amberg-Sulzbach bewährt.Dieser Einschätzung schloss sich auch die Vertreterin der Gemeinde Kümmersbruck an. 2. Bürgermeisterin Birgit Singer-Grimm betonte den Wert der schulischen Bildung, die auf das Miteinander und die Kommunikation baut. Sie zitierte das Gedicht "Die neue Bildungsmaschine" von Helmut Zöpfel, der in einer "pädagogisch-satirischen Vision" die Vermittlung von Wissen durch "Bildungsmaschinen" bereits im Mutterleib beschrieb, bei deren Einsatz - zur Freude der Wissenschaftswelt - Geburt und Schulabschluss zusammenfällt".Dss das so nicht funktionieren kann, so Singer-Grimm, zeigt alleine die Tatsache, dass in Beruf, Familie oder in Vereinen nicht nur der kognitive Aspekt zählt, sondern vor allem auch die soziale Kompetenz.Singer-Grimm: "Neben dem Lernen von theoretischem Wissen und fachlichen Kenntnissen, die unbestritten zu einem guten Schulabschluss gehören, ist die Vermittlung sozialer Kompetenz eine nicht minder wichtige Aufgabe, die Lehrer, Schulfamilie und Klassengemeinschaft zu leisten haben." Sie wünschte den Absolventen, aber auch der Schulfamilie alles Gute für die Zukunft und einen guten Start in das Berufsleben. Der Elternbeiratsvorsitzende Ingo Hößl gratulierte namens der gesamten Elternschaft und des Gremiums zum Schulabschluss. Schulleiter Rektor Heinz Lang verabschiedete seine Schüler statt mit einer langen Rede musikalisch. Dabei zeigte sich überaus zufrieden mit den Leistungen der Schüler, die sich heuer in besonders guten Ergebnissen dokumentierten. Er sei sicher, so Lang in seiner musikalischen Botschaft, dass alle Entlassschüler das nötige Rüstzeug haben, um in der Berufswelt und in der Gesellschaft zu bestehen.Auch die Schüler leisteten einen Beitrag zur Feier mit Gedichten, Musikstücken, Geschichten oder mit einem Videofilm, der heuer neu eingerichteten Video-AG der 9G und mit Dankesworten an die Lehrer und die gesamte Schulfamilie.Für viele der Klasse M10a wurde es dann sehr emotional, als sich ihr Klassenleiter Rainer Kaleschke mittels Videobotschaft von seinem Krankenbett aus dem Klinikum Amberg von seinen Schülern verabschiedete. Der Höhepunkt der Veranstaltung - mit Spannung erwartet - war die Zeugnisverleihung.