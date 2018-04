Vermischtes Kümmersbruck

20.04.2018

Wenn es um vorbildliche Aktionen in Sachen Kunst, Kultur oder Ökologie geht, kann sich die Gemeinde Kümmersbruck auf ihre Grund- und Mittelschule verlassen. Das gilt auch für ein zukunftweisendes Projekt außerhalb der Schulmauern.

Viele Lebewesen

Große Bedeutung

Gemeinsam und mit vielen Helfern begannen die Kinder und Jugendlichen der 4. Klasse der Grundschule (Klassenlehrerin Konrektorin Martina Saffert) und der 6. Klasse der Mittelschule (Klassenlehrerin Felicitas Berger) einen Schulwald zu pflanzen - den ersten im Landkreis Amberg-Sulzbach. Was auf den ersten Blick vielleicht als eine kleine Aktion erscheint, hat doch eine große Bedeutung für die Zukunft, heißt es seitens der Schulen.Klimagipfel, CO2-Bilanzen, Umweltberichte oder -konferenzen - immer wieder geht es um das Klima und um die Zukunft der Menschheit, und die ist abhängig von den Wäldern, sei er noch so klein. Er ist nicht nur der lebenswichtige Sauerstofflieferant und Filter für alle möglichen Umweltschadstoffe, sondern auch Lebensraum für viele Lebewesen, gerade auch für Insekten. Insofern kommt der kleinen Aktion eine große Bedeutung zu, so die Verantwortlichen.Seit vielen Jahren sind beide Schulen aktiv im Bereich der Umweltbildung. So reihen sich im Grundschulgebäude viele Fahnen mit der Aufschrift "Europäische Umweltschule" aneinander. Hier können die Kinder regelmäßig unter anderem fair gehandelte Bananen kaufen. Aber auch die Mittelschule setzt seit vielen Jahren Akzente und Impulse. Eine der Aktivposten ist die Umweltbeauftragte der Mittelschule, Felicitas Berger. Als vor einigen Jahren ein Projekt des BLLV, "plant for the planet" das Thema des Zentralvortrags beim Amberger Seminar war, schritten die Mittelschüler zur Tat und pflanzten Bäume für die Zukunft.Im Zuge des Gemeindejubiläums "750 Jahre Kümmersbruck" setzten sich Schüler und Lehrer das Ziel, 750 Bäume zu pflanzen - für jedes Jahr Vergangenheit einen Baum für die Zukunft. Das Projekt "Schulwald" wurde unter anderem von Forstanwärterin Veronika Kopfinger vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Amberg angestoßen. Im Zuge ihrer Ausbildung konzipierte sie für die Gemeinde Kümmersbruck ein Konzept, das nicht nur bei der Schule, sondern auch bei Bürgermeister Roland Strehl auf offene Ohren stieß. Die Gemeinde stellte dafür nicht nur den entsprechenden Grund zur Verfügung, sondern unterstütze auch die Pflanzung mit zahlreichen Mitarbeitern des Bauhofs. Bürgermeister Roland Strehl, selbst ein Forstmann, zeigte sich begeistert vom Projekt Schulwald.In einer ersten Pflanzaktion wurden 50 Wildkirschen, ein Mirabellen sowie Apfelbäume gepflanzt. Damit wurde der Grundstock für einen kleinen "ökologischen Edelstein" gelegt, was auch die Redner bei einer Feierstunde betonten.Die beiden Schulleiter, Rektorin Eva Hampel von der Grundschule und Konrektor Peter Rösch von der Mittelschule, betonten die große Bedeutung der Umweltbildung im Rahmen der Lehrpläne für Grund- und Mittelschulen in Bayern. Der Abschluss der Pflanzaktion war eine kurze ökumenische Andacht mit Pfarrer Wolfgang Bauer und Pfarrer Bernd Schindler. Beide betonten die hohe Wertigkeit der Umweltbildung als Dienst an der Schöpfung Gottes.