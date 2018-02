Vermischtes Kümmersbruck

04.02.2018

Die Zeiten waren unvorstellbar heikel, anno 1933 draußen neben der Wallfahrtskirche St. Josef in Zant bei Ursensollen. Dort wurde am 2. Februar 1933 Anna Iberl geboren. "Man hatte praktisch nichts", sagte die Jubilarin. Üblich waren viele Geschwister: Zwei Brüder und fünf Schwestern wuchsen am Bauerhof Iberl auf - im Schatten der Wallfahrtskirche.

Darin begründet mag die tiefe Verbundenheit zum katholischen Glauben sein. Weit weg von Zant kam Anna Iberl zunächst nicht: Sie besuchte die Volksschule in Ursensollen und heiratete am 17. November 1956 in der Wallfahrtskirche in Zant Johann Hahn. Sie zog nach Köfering, in die Leopoldkaserne und 1974 nach Kümmersbruck, wo sie bis heute wohnt. Aus ihrer Ehe gingen sechs Kinder hervor. 2004 verstarb ihr Mann, 2007 plötzlich im Alter von 40 Jahren ein Sohn - es gab schwere Schicksalsschläge in der Familie. 28 Jahre lang hat Anna Hahn in der Wäscherei im ehemaligen Bundeswehrlazarett gearbeitet. Behalten hat sie sich ihren Humor.Weil sie "kein Stub'nhockl" sei, gehe es ihr altersentsprechend gut. Zwölf Enkel gibt es, und zwölf Urenkel sorgen für die entsprechende Lautstärke und Unterhaltung. Viele Gratulanten waren da, darunter Pfarrer Wolfgang Bauer, dritte Bürgermeisterin Birgit Singer-Grimm und Liesbeth Schnaus für die Siedlergemeinschaft.