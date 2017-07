Vermischtes Kümmersbruck

10.07.2017

1

0 10.07.2017

Amberg-Sulzbach. Kann auch die Naturheilkunde multiresistente Keime besiegen? Auf Einladung des gesundheitspolitischen Arbeitskreises (GPA) des CSU-Kreisverbandes Amberg-Sulzbach hat jüngst in Theuern eine gut besuchte Veranstaltung von Mitgliedern des Arbeitskreises und Interessierten stattgefunden.

Regelmäßig Händewaschen

Gesund bleiben

Elisabeth Meierhofer, Apothekerin aus Regenstauf, referierte. Sie hat sich sehr intensiv mit dem Thema Naturheilkunde befasst. Sie berichtete, dass Krankenhäuser und Kliniken einen hohen Aufwand an Hygiene bis hin zur Isolation der Patienten betreiben, um die Verbreitung von multiresistenten Keimen zu verhindern. Dies hat jedoch einen vermehrten Einsatz von Medikamenten zur Folge und birgt die Gefahr, dass der menschliche Körper weiter resistent gegenüber Medikamenten wird. Außerdem ist eine Isolation für die Patienten eine zusätzliche starke psychische Belastung. Eine wirksame Alternative zur herkömmlichen Medizin biete die Naturheilkunde.Beispielsweise hat Professor Jens-Martin Träder von der Universität Lübeck Wirkstoffe aus der Schwarzen Johannisbeere und einer Unterart des Oregano getestet, die nachweislich einen MRSA-Befall (im Volksmund "Krankenhausbakterien") haben. Auch können ätherische Öle mit Antibiotikagaben gekoppelt werden, wodurch die Wirkung verstärkt wird. Ätherische Öle können sowohl privat als auch in Kliniken und Pflegeheimen angewendet werden.Eine wirksame Vorbeugung gegen multiresistente Keime, so die Referentin, ist nach wie vor die Einhaltung von Hygienestandarts. Regelmäßiges Händewaschen vor der Zubereitung von Speisen, vor dem Essen und nach dem Toilettenbesuch steht an erster Stelle.Darüber hinaus ist gut zu wissen, dass Keime Temperaturen von 60 Grad nicht überleben. Dies sollte beim Geschirr- und Wäschewaschen berücksichtigt werden, ebenso wie bei der Aufbereitung des Warmwassers, das über 70 Grad erhitzt werden sollte.Der allerbeste Schutz vor Keimbefall ist jedoch immer noch ein intaktes Immunsystem. Mit Informationen über vorbeugende Maßnahmen, Stärkung des Immunsystems und vielen praktischen Tipps zum Einsatz von ätherischen Ölen beendete Meierhofer den Vortrag. "Ihr Vortrag hat uns zum Nachdenken angeregt und uns Möglichkeiten der Anwendung aufgezeigt", sagte die stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende Monika Breunig zum Abschluss und dankte für die wertvollen Tipps.