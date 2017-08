Vermischtes Kümmersbruck

11.08.2017

Was verbindet die profane mit der kirchlichen Welt, was kann als Brückenschlag dienen? Wer in die Kirchen geht, kann dies rasch erkennen: Es ist die Kunst. Aber es muss nicht immer die "große" Kunst eines Michelangelo sein, sondern auch die Kunstwerke junger Menschen können diese Brückenfunktion erfüllen.

Echter "Kunstmotor"

Über das Reale hinaus

So einen Brückenschlag kann man derzeit im Martin-Schalling-Haus in Kümmersbruck bewundern. Junge Künstler der Mittelschule Kümmersbruck haben in den dortigen Räumlichkeiten eine kleine Kunstausstellung aufgebaut, die noch einige Wochen zu sehen sein wird.Und wie es sich für eine Kunstausstellung gehört, wurde diese mit einer Vernissage eröffnet. Dazu begrüßte Pfarrer Bernd Schindler eine kleine illustre Gästeschar. Schindler bedankte sich zunächst für die aktive Bereitschaft der Schule, diese Präsentation zu gestalten. Mit Blick auf die Bilder betonte der Pfarrer, dass "die Bilder einfach in die Kirche und zur Kirche passen". Sie zeigten das bunte Spektrum des Mit- und Füreinanders des Lebens.Entstanden sind sie bei einem Kunstcamp, wie Lehrerin und Organisatorin Felicitas Berger erklärte. Sie ist ein echter "Kunstmotor" an der Mittelschule. Ohne Zweifel sind die Camps ein besonderes Alleinstellungsmerkmal der Mittelschule Kümmersbruck: "Hier bleibt Zeit für Qualität und Kreativität", betonte Berger. Bei diesem Kunstcamp wurden großflächige Acrylbilder zu den übergeordneten Themenbereichen Naturstudium, Jugendstil und Pop Art gemalt und gezeichnet. Für die Lehrerin sind Kunstunterricht und Camps auch eine Möglichkeit, seine eigenen, oft von einem selbst noch nicht entdeckten schlummernden Talente zu entdecken.Zweite Bürgermeisterin Birgit Singer-Grimm überbrachte die Grüße der Gemeinde und würdigte das Engagement der Schüler. Sie hob die kreative Bedeutung von Kunst und somit auch den Stellenwert von Kunst in der Bildung hervor."Kunst lässt eine Ahnung aufkeimen: Es gibt etwas, was wir nicht auf den ersten Blick wahrnehmen. Bilder, Skulpturen oder Installationen eröffnen die Sicht hinter die Kulissen, auf eine Dimension, in eine fremde Welt." Künstler, so die Bürgermeisterin, stellten in ihren Werken existenzielle Fragen. Lebensbedingungen oder die Achtung vor dem Leben würden pointiert.Hier sah Singer-Grimm auch die Berührungspunkte zwischen Kunst und Religion und zwischen Kunst und Kirche. Für sie biete sich der Blick der Künstler über das Gewohnte, über das Reale hinaus an für einen Dialog von Kunst und Kirche. Siegfried Kratzer von der Paulaner-Gemeinde sagte, die musischen Fächer seien wichtig für ganzheitliche Bildung und eine Selbstfindung.Konrektor Peter Rösch würdigte diese Ausstellung als gelungene Aktion der Mittelschule, die wieder einmal zeige, wie stark Schule mit der kirchlichen und weltlichen Gemeinde verknüpft sei und sich immer wieder nach außen öffne.