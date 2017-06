Vermischtes Kümmersbruck

22.06.2017

41

0 22.06.201741

Bürgermeister Roland Strehl stellte zusammen mit dem EDV-Beauftragten der Gemeinde Kümmersbruck, Michael Laßen, das kostenfreie Bayern-W-LAN bei der Sparkasse Amberg-Sulzbach in Haselmühl vor. Sparkassenvorstandsmitglied Alexander Düssil und Geschäftsstellenleiter Hans Luschmann kamen zusammen, und hörten interessiert den Worten des Bürgermeisters zu.

Bis zur Eisdiele

Ein Jahr in Betrieb

In Kümmersbruck gibt es am und im Rathaus sowie an der Sparkasse im Ortskern ab sofort drei kostenlose W-LAN-Punkte. Der installierte Hotspot an der Sparkasse reicht sogar bis zur gegenüberliegenden Eisdiele aus, heißt es in einer Presseinfo.Bei einem Gespräch in der Geschäftsstelle Haselmühl zwischen dem dortigen Leiter und dem Bürgermeister war schnell klar, das der Standort dort nicht nur für die Bürger, sondern auch für die Kunden und Mitarbeiter der Sparkasse von Vorteil sei. Die Kosten für die Installation der drei Hotspots wurde durch den Freistaat Bayern übernommen.Eine Voraussetzung für die Förderung ist es, dass diese mindestens ein Jahr in Betrieb sein müssen, unter anderem übernahm die Regierung auch Rechnungen für die Verkabelung und Ortsbegehung bis zu 5000 Euro (für zwei Hotspots). Der Gemeinde Kümmersbruck kosten nun diese drei Zugangspunkte im Jahr knapp 1900 Euro. Die Benutzung ist laut der Verantwortlichen kostenfrei, sicher, unbegrenzt und erlaubt ein anonymes Surfen im Internet. Es wahrt digitale Chancengleichheit für Menschen, die sich keine Flatrate leisten können, so die Betreiber.