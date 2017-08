Vermischtes Kümmersbruck

07.08.2017

Die Kameraden sind zwar nicht mehr im Dienst, aber sie stehen noch immer treu zur Bundeswehr: Die ehemaligen Berufs- und Zeitsoldaten im Bundeswehrverband treffen sich regelmäßig in der Schweppermannkaserne zu einem Erfahrungsaustausch.

Wie deren Vorsitzender, Hauptmann a. D. Heinrich Herbort, anmerkte, ist es gute Tradition des Bundeswehrverbandes, die Verbindung zur aktiven Truppe nicht abreißen zu lassen. "Es ist auch ein besonderer Tag, denn zum ersten Mal überreichen wir Urkunden an Mitglieder der ersten Stunde für 60 Jahre Treue", erklärte er. Zusammen mit dem stellvertretenden Landesvorsitzenden für Süddeutschland, Oberstleutnant Josef Rauch, übergab er an Oberstleutnant a. D. Lothar Lippe, Oberstabsfeldwebel a. D. Karl Röttig, Stabsfeldwebel a. D. Ludwig Gmelch und Felwebel d. R. Johannes Scharf eine Urkunde für 60 Jahre. Für 50 Jahre wurden Oberstleutnant a. D. Wolfgang Weiss und Stabsfeldwebel a. D. Karl Frankerl geehrt. Seit 40 Jahren gehört Oberstleutnant a. D. Helmut Scharl dem Bundeswehrverband an.Außerdem gab Rauch einen Abriss zu den Themen der verbandspolitischen Arbeit. "Derzeit ist man mit aller Kraft dabei, die Qualität der Bundeswehr wieder auf Vordermann zu bringen." Die Gesundschrumpfung und der Truppenabbau der vergangenen zweieinhalb Jahrzehnte sowie die einhergehende Personalreduzierung hätten in allen Truppenbereichen deutliche Spuren hinterlassen.Rauch informierte auch, dass die Dienstzeiten bei Berufssoldaten moderat angehoben würden. "Es ist aber ein gutes Zeichen für die Militärs, dass man alles versucht, um die 200 000er-Grenze von Soldaten zu erreichen und auch qualitätsmäßig zu sichern."Über die Planungen des Logistikbataillons 472 informierte der stellvertretende Bataillonskommandeur, Oberstleutnant Tino Möller: Große Hoffnungen setzt die Bundeswehr auf die Aufstockung des Wehretats um etwa zehn Milliarden Euro. "In den nächsten Jahren werden etwa 112 Millionen Euro in die Infrastruktur der Schweppermannkaserne in Gärmersdorf investiert. Das ist ein gutes Zeichen für den Standort."