08.12.2017

Glück und Glas - wie leicht bricht das, sagt der Volksmund. Bei Alois (Jahrgang 1933) und Theresia (Jahrgang 1938) Weber hat sich das Leben beinahe ausschließlich um Glas gedreht - und um das gemeinsame Glück.

Haselmühl. Das begann, standesamtlich gesehen, am Nikolaustag 1957 im niederbayerischen Lindberg bei Regen, die kirchliche Heirat folgte am 6. September1958. 60 Jahre später haben sie nunmehr in der Utzhütte in Haselmühl ihre diamantene Hochzeit gefeiert. Dabei stand ihr gemeinsamen Lebens keineswegs auf gläsernem Beinen, aber im Zeichen des Glases. Alois und Theresia Weber blickten am Nikolaustag 2017 auf ein bewegtes Leben zurück. Als Glasmacher hat Alois Weber in einer niederbayerischen Glashütte gelernt und gearbeitet, beinahe folgerichtig haben sich beide, nur acht Kilometer auseinander wohnend, in einer Glashütte kennengelernt. Die Zeit war heikel seinerzeit, deshalb sind sie nach der Hochzeit nach Gelsenkirchen verzogen, danach ins Sauerland. Stets hat Weber als Glasmacher eine Arbeit gefunden.1959 ging es zurück ins niederbayerische Ludwigsthal, dann 1967 in eine Glasfabrik nach Fichtelberg. Und wieder war es die Aussicht auf eine Arbeit in seinem Beruf, die Alois Weber nach Amberg kommen ließ: zur Firma Rosenthal. Es war die letzte Stelle, denn dort arbeiteten beide, Alois Weber ging 1992 in den Vorruhestand mit 58 Jahren. Das Wanderleben fand ein Ende, beide hatten schließlich 1994 in der Utzhütte ihr letztes Domizil gefunden - dort leben sie heute.Vier Kinder sind aus der Ehe hervorgegangen, das "jüngste", wie Theresia Weber sagte, ist immerhin schon 58 Jahre alt, vier Enkel bereichern das Familienleben.Bürgermeister Roland Strehl gratulierte mit Geschenkkorb und Blumen. Die Jubilare erfreuen sich altersentsprechend guter Gesundheit, Alois Webers Faible gilt den Eisstockschützen, Theresia hat's eher mit Spazierengehen und Lesen. "Sich gegenseitig Freiraum lassen", lautet für das Paar das Rezept in 60 Jahren Ehe. "Warum nicht?", hat Theresia auf die Frage geantwortet, ob sie ihren Alois nochmal heiraten würde. Das hörte er offensichtlich sehr gerne. Die diamantene Hochzeit wurde abends gebührend gefeiert.