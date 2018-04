Vermischtes Kümmersbruck

09.04.2018

33

0 09.04.201833

Vorsitzender Reinhold Rösel begrüßte im Sportzentrum Kümmersbruck knapp 30 Mitglieder der Dorfgemeinschaft Lengenfeld. In seinem Bericht sprach er von derzeit 58 Mitgliedern im Verein. Bei den Aktivitäten konnte er wiedermal zahlreiche Termine aufzählen. "Der Faschingsdienstag darf in Lengenfeld nicht fehlen", so Rösel.

Neuwahlen Dorfgemeinschaft



Vorsitzender: Reinhold Rösel



2.Vorsitzende: Martina Pirkenseer



Kassier: Christian Birner , Stellvertreter: Martin Pechtl



Schriftführer: Peter Wirth , Stellvertreter: Josef Mäschl



Beisitzer: Klaus Bayer, Ingrid Blödt



Kassenrevisoren: Erich Pechl, Bernhard Blödt

Ein Besuch im Militärmuseum in der Leopoldkaserne, die Radtour zusammen mit dem Stopselclub nach Krachenhausen war gut besucht. Ein wichtiger Termin im Kalender 2017 war die Stodelkirwa, bei der die Dorfgemeinschaft wieder mit Engagement mithalf. Beim Eisstockturnier des Eisstockclubs Kümmersbruck konnte man mit einer Mannschaft teilnehmen. Abschließend bedankte sich der Vorsitzende bei allen Helfern für die perfekte Zusammenarbeit. Pater Thomas Arokiasamy stellte in seinem Grußwort fest, dass Lengenfeld sehr lebendig sei und, dass der Zusammenhalt sehr groß ist. 3. Bürgermeister Hubert Blödt überbrachte die Grüße des verhinderten Bürgermeisters Roland Strehl. "Der Verein hatte viele Tätigkeiten im abgelaufenen Jahr und man merkt, dass er sehr viel für Lengenfeld macht", so Blödt.Der im Amt bestätigte Vorsitzende Rösel gab noch die nächsten Termine bekannt und wies nochmals auf das Vereinsshirt hin. Auch die Hausnamen sollen in nächster Zukunft an die Hofbesitzer übergeben werden.