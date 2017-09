Edle Oldtimer machen Station

Vermischtes Kümmersbruck

25.09.2017

25.09.2017

Theuern. Bereits zum 10. Mal starteten der Rotary-Club Nürnberg und sechs weitere Rotary-Clubs der Region eine Rallye-Fahrt. Diesmal wurde mit 19 Oldtimern und 34 Teilnehmern im Waldgasthof am Letten bei Lauf gestartet, nächster Punkt war der Oldtimertreff Maulwerk in Schwend, Mittagessen gab es im Gasthof Meier in Hilzhofen bei Neumarkt. Endstation war auf besonderen Wunsch früherer Teilnehmer Schloss Theuern. Axel Markus, der Organisator, bedankte sich bei Museumsmitarbeiterin Erika Hassler für die gute, bewährte Organisation in Theuern. Die Fahrt ging vorwiegend über kleine Landstraßen, insgesamt 170 Kilometer. Das älteste Auto war ein Citroën Traction Avant, Baujahr 1953, mit 56 PS von Ralf König vom Rotary-Club Nürnberg-Sebald. Es waren auch andere Marken vertreten wie ein Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Ford Thunderbird, Mercedes Benz, Nissan und Porsche.