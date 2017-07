Ein Camp im Dschungel

Vermischtes Kümmersbruck

13.07.2017

2

0 13.07.2017

Besuch von den Jusos Haselmühl-Kümmersbruck hat der Waldkindergarten bekommen. Aus gutem Grund: Der SPD-Nachwuchs wollte sich bei der Einrichtung bedanken. Der Waldkindergarten hatte den Jusos für deren Beteiligung am Ferienprogramm der Gemeinde Kümmersbruck seine Örtlichkeit zur Verfügung gestellt. Abgehalten wurde jeweils ein Dschungel-Camp.

Zum Dank für die Unterstützung bei der Ferienaktion überreichte Juso-Vorsitzende Lisa Hartinger der Leiterin des Waldkindergartens, Vanessa Davet, einen Gutschein bei einem Baumarkt in Höhe von 100 Euro. Die Jusos werden am Freitag, 18. August, wieder mit ihrem Dschungel-Camp im Waldkindergarten am Ferienprogramm teilnehmen, hieß es in einer Pressemitteilung.