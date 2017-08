Vermischtes Kümmersbruck

13.08.2017

13.08.2017

Das ganze Viertel sollte zumindest einmal im Jahr gemeinsam feiern, die "ganze Siedlerstraße" sollte sich treffen. Das war vor 60 Jahren der Grundgedanke zur Biehler-Kirwa. Seit 28 Jahren gibt es den Gasthof Biehler nicht mehr, Liesbeth und Willi Schnaus erhalten aber die Kirwa-Tradition am Leben.

Sie tun dies nicht zum Selbstzweck oder um eine Vereinsschatulle zu füllen. Nein, der Erlös kommt schon immer einzig und allein caritativen Zwecken zugute. Diesmal wird laut Liesbeth Schnaus der Reinerlös an die Selbsthilfegruppe Krebskranker Kinder und Kümmersbrucker Vereine gespendet.Zusammengeholfen haben wieder alle: Die ganze Nachbarschaft arbeitet mit, sei es am Ausschank, beim Bedienen im schattigen Garten oder im Bierzelt. Mittlerweile reicht der Ruf der Kirwa längst über Kümmersbruck hinaus. Die Kirchweih ist eine Spur kleiner als andere, was auch am kleineren Kirwabaum zu sehen war. Liesbeth Schnaus organisiert die Kirwa, Tochter Silke und Schwiegersohn Roland helfen genauso mit wie die Enkel Andreas und Alexandra. Die Kirwa-Chefin steht am riesigen Topf mit "Sauernen", sprichwörtlich wie die "warmen Semmeln" gehen die schon legendären Knie-Küchln weg, Spezialistin für deren Herstellung ist Marielle Gramolla mit ihrem Team. Rund 1500 Küchln gab es heuer - nicht eines davon blieb übrig.Acht Kirwapaare wurden aufgeboten, Fabian Schreiner und Chirona Bäumler wurden zum Oberkirwapaar gekürt, am Sonntagnachmittag trat die Kindergruppe des Trachtenvereins D'Vilstaler auf. Beim Baumaustanzen dabei waren die Jüngsten in der Nachbarschaft; Kinder zwischen zwei und sieben Jahren. Das Bier war süffig, die Musik hatte den richtigen Ton: Die Gauschterer sorgten für den nötigen Takt beim Austanzen, für die Unterhaltung am Abend war dann "Take two" zuständig. Und das alles zu "sozialen Preisen", alle arbeiten ehrenamtlich für einen guten Zweck. Sicherlich auch nächstes Jahr wieder.