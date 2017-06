Familientag im Waldkindergarten in Lengenfeld

11.06.2017

Lengenfeld. Der Familientag im "Kunterbund" ist einer der Höhepunkte im Jahresverlauf des Waldkindergartens in Lengenfeld. Allein die Kinder bestimmten den Tag. So entwickelte sich ein geordnetes Drunter und Drüber, sehr zur Freude der Mädchen und Buben, aber offensichtlich auch der vielen Eltern, Opas und Omas. Wie immer begann der Tag mit dem Wetterfrosch und dem Morgenkreis. Dann wurde aus dem nahen Lengenfelder Bauhof Wasser geholt und es gab eine zünftige Brotzeit. Kinder und Eltern bauten zusammen ein kleines Floß. Damit ging es zur Vils, um zu testen, ob das Gefährt auch schwimmtauglich war. Eltern schürten den Grill beim Waldkindergarten an, Bratwürste und Semmeln gab es reichlich. Der Bauhof hatte sowohl den Grill als auch Bierbank-Garnituren zur Verfügung gestellt. Bild: e