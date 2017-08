Vermischtes Kümmersbruck

27.08.2017

Haselmühl. Von den Arrestzellen waren sie besonders beeindruckt: Der ASV Haselmühl hatte Kinder im Ferienprogramm eingeladen, die Polizeiinspektion Amberg zu besichtigen. Hier empfing sie die stellvertretende Dienststellenleiterin Sabine Schneider. Bei ihrem Rundgang erfuhren die Mädchen und Buben Wissenswertes über die Inspektion und die Polizei allgemein. Besonders interessierten sie sich für den Mattenraum zum Training und die Zellen im Keller. Nach kurzem "Probesitzen" war sich alle einig, dort lieber nicht länger bleiben zu wollen. Im Fuhrpark sahen die Kinder einen Streifenwagen der neuesten Generation. Ein Kripo-Beamter gab Einblick in die Spurensicherung. Ein Junge konnte dabei in einen Schutzanzug der Spurensicherung schlüpfen. Der gefiel ihm so gut, dass er ihn dann gleich mit nach Hause nehmen durfte. Bild: exb