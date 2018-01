Vermischtes Kümmersbruck

Betreuer, Trainer und Vorsitzende der Kümmersbrucker Vereine und Verbände, die Jugendarbeit betreiben, sowie Vertreter der Kirche nehmen den Rathaussaal in Beschlag. Das hat natürlich seinen Grund: Einmal im Jahr werden hier Angebote und Aktivitäten der Jugendarbeit präsentiert.

Pro Kopf zehn Euro

Bus hat ausgedient

Am 2. Januar hatte Kümmersbruck offiziell 9797 Einwohner plus 456 Personen mit Nebenwohnsitz. Registriert sind derzeit 200 männliche und 167 weibliche Ausländer. Seit Jahrzehnten gibt es jährlich von der Gemeinde ein Begrüßungsgeld für die Neugeborenen. Das war 2010 (70 Babys) noch überschaubar. Jeweils 79 Geburten wurden 2011 und 2012 gemeldet, 82 waren es schon im Jahr 2013. Und für 2017 konnte Bürgermeister Roland Strehl eine "Super-Zahl" von 104 Geburten beim Standesamt in Kümmersbruck vermelden. (e)

Die Teilnahme am sogenannten Jugendforum ist allerdings nicht ganz freiwillig: Die Zuschüsse der Gemeinde für die Jugendarbeit, pro Jugendlichem immerhin zehn Euro, sind an die Teilnahme gekoppelt. Das ist für Vereine ein willkommenes Zubrot im Bemühen, quantitativ gute Nachwuchsarbeit anzubieten. Das ist seit Jahrzehnten ein ganz wesentlicher Baustein in der Jugendarbeit, für die auch der Kreisjugendring und die kommunale Jugendarbeit des Landkreises stehen. Für sie stellte Jugendpflegerin Claudia Mai das Jahresprogramm vor, während die örtliche Jugendbeauftragte Karola Hirsch über die Bedeutung der Jugendarbeit für die Gemeinde hinwies.Bürgermeister Roland Strehl und Hauptamtsleiter Wolfgang Roggenhofer ließen sich detailliert von den Vereinsvertreter über Tätigkeiten und Angebote im vergangenen und laufenden Jahr informieren. Das Treffen ist aber auch für die Gemeinde ein Forum, um Wissenwertes an die Verantwortlichen in den Vereinen weiterzugeben. 2017 seien (ohne anderer Zuschüsse wie bei Sanierungen) knapp 60 000 Euro an die Vereine geflossen, bilanzierte Roland Strehl. Für 1097 Kinder und Jugendliche (0 bis 18 Jahre) habe die Gemeinde pro Kopf zehn Euro überwiesen.In diesem Zusammenhang nannte Strehl auch das Ferienprogramm: "Das war wieder ein toller Erfolg", sagte der Bürgermeister angesichts der Tatsache, dass bei 36 Veranstaltungen 773 Teilnehmer registriert wurden. Doch es habe auch Rückschläge gegeben. So sei in der offenen Jugendarbeit mit "Compass" die Arbeit zwischen Gemeinde und dem Kooperationspartner eingestellt worden - mangels Teilnahme.Geredet wurde beim Jugendforum auch über den neuen Image-Film der Gemeinde ("Kümmersbruck - hier leben Sie gut!), der erstmals beim Neujahrsempfang in der Schweppermannkaserne der breiten Öffentlichkeit präsentiert wurde. Er zeigt, was Kümmersbruck ausmacht (weiterer Bericht auf dieser Seite).Ausgemustert wird wohl oder übel der Gemeindebus, den die Vereine sehr gern genutzt haben. "Der alte hat ausgedient. Es steht eine Ersatzbeschaffung an", sagte Strehl. Die Hallenordnung in der Dreifachturnhalle gelte nach wie vor: Darauf machte die Verwaltung aus aktuellem Anlass aufmerksam. Insbesondere ist es weiterhin verboten, dorthin Essen und Getränke mitzubringen.