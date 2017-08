Vermischtes Kümmersbruck

Dass die Frau 80 Jahre alt ist, glaubt ihr zwar niemand, aber sie kann's beweisen: Franziska Bauer ist tatsächlich am 5. August 1937 geboren und feierte jetzt ihren 80. Geburtstag. Sie sprüht vor Eifer und Tatendrang, macht Reisen ins Berchtesgadener Land oder an den Tegernsee, betreibt Wellness und fährt in die Türkei, "denn das hält jung", sagte sie nun, begleitet von dem beneidenswerten Urteil: "Ich fühle mich noch nicht als Seniorin."

Immerhin: Wie viele Frauen gehen mit 80 Jahren noch ins Fitnessstudio, nehmen am Herz-Turnen teil? Die Frau ist vital, lebensbejahend "und viel unterwegs", sagt Tochter Angelika nebst Enkelin Vanessa. Diese und Sohn Gerhard sind ihre Kinder, vier Enkel und fünf Urenkel halten sie zudem auf Trab.Die Älteren werden sich noch an florierende Amberger Lokale in den Sechzigern und Siebzigern erinnern: Einst Bierhalle, dann Tanzcafé Metropol - die haben die damalige Jugend magisch angezogen, recht viel mehr Gelegenheit zum Tanzen hat es ja nicht gegeben.Das Mädchen Franziska aus Schwandorf, aufgewachsen in einer heiklen Kriegszeit mit 13 Geschwistern, und noch bestehender Erinnerung an die Bombennächte an der Naab, fuhr per Zug nach Amberg zum Tanzen. Eine Freundin war dabei. In der Bierhalle war eines Tages auch Hans Bauer aus Haselmühl, wohnhaft im Sennwitz-Haus. Das Schicksal nahm seinen Lauf: Bauer und die damals 18-Jährige haben sich dort kennengelernt. Am 28. August 1959 hat sie ihn mit 21 Jahren in Kümmersbruck geheiratet, getraut von Pfarrer Wellnhofer. 44 Jahre war das Paar verheiratet. 2003 aber starb Johann Bauer.Immer noch wohnt Franziska Bauer in der Rektor-Wutz-Straße 20 in Haselmühl zusammen mit ihrem Sohn. Geht's nach ihren Vorstellungen, dann macht sie wohl den "Hunderter" voll, denn: "Dass ich mit 80 so fit sein kann, das habe ich auch dem Herrgott zu verdanken", entsprechend trägt sie ständig ein Kreuz um den Hals. Für die Gemeinde überbrachte 3. Bürgermeister Hubert Blödt Grüße.