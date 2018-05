Vermischtes Kümmersbruck

04.05.2018

37

0 04.05.201837

Er prallte auf die Windschutzscheibe und wurde zu Boden geschleudert. In Kümmersbruck verletzte sich ein 57-jähriger Radler bei einem Unfall mit einem Pkw schwer.

Am Donnerstagabend, gegen 18.25 Uhr, war eine Ford-Fahrerin (27) auf der Amberger-Straße unterwegs und wollte dieser an der Kreuzung Bachweg nach links weiter folgen. Dabei übersah sie einen 57-jährigen Radler auf auf der gegenüberliegenden Seite. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und musste in das Klinikum gebracht werden. An den Gefährten entstand ein Schaden um die 2000 Euro.