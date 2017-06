Vermischtes Kümmersbruck

15.06.2017

0 15.06.2017

An den vier Altären - an der Prechtl- und der Zeilenstraße, am AWO-Seniorenzentrum und an der Grundschule - stimmten viele Gläubige, unterstützt vom Kirchenchor, ein in die gesangliche Lobpreisung Jesu. Für viele war Fronleichnam nicht einfach nur ein freier Tag: Die Katholiken in Kümmersbruck nahmen teil am Fest des Leibes und Blutes Christi, erinnerten an das letzte Abendmahl. Viele Vereine und Verbände, Fahnenabordnungen, Kommunionkinder sowie Vertreter des öffentlichen Lebens reihten sich bei strahlendem Sonnenschein ein in die Prozession von der Kirche St. Wolfgang, wo der Gottesdienst stattgefunden hatte, durch Haselmühl und zurück in die Kirche. Die Monstranz trug Pfarrvikar Thomas Arokiasamy, begleitet von Pfarrer Wolfgang Bauer und Gemeindereferentin Elisabeth Harlander. Der Segen an den Altären sollte verdeutlichen, dass Gottes Zuwendung nicht einer geheimen Elite gehört, sondern dass alle Menschen gemeint und von ihm eingeladen sind. Eingeladen waren alle auch danach - zum Frühschoppen und Mittagessen im Pfarrsaal. Bild: e