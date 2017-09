Vermischtes Kümmersbruck

21.09.2017

2

0 21.09.2017

Rund 1000 Kinder dürfte sie ein wichtiges Stück des Lebens begleitet haben: Seit 40 Jahren arbeitet Leiterin Gabi Matulla bereits in der Kinder- tagesstätte St. Raphael.

Wer ein solches Jubiläum zu feiern hat, muss sich nicht wundern, wenn eine Gratulationscour ansteht: Pfarrer Wolfgang Bauer, Pfarrgemeinderatssprecherin Renate Amrhein und Klaus Pleyer von der Kirchenverwaltung würdigten Gabi Matulla zu ihrem Dienstjubiläum in der Kita an der Köferinger Straße. 40 Jahre ist sie dort schon für die Kleinen da - und zwar ununterbrochen.Rund 1000 Kinder haben die Leiterin und ihr Team in diesem Zeitraum betreut, hat Pfarrer Wolfgang Bauer hochgerechnet. Schon die Eltern vieler Kinder, die heute St. Raphael besuchen, waren Matullas Schützlinge. Auch drei Pfarrer hat die Kita-Leiterin den vergangenen 40 Jahren erlebt, viele Kinderpflegerinnen und Erzieherinnen ausgebildet. Pfarrer Bauer würdigte sie als "eine Leiterin mit Herz, die vieles oft persönlich auf sich nimmt, damit die Tagesstätte funktioniert".Matulla sei auch immer für die Eltern der Kinder da gewesen, habe ein offenes Ohr gehabt und sowohl Eltern als auch Opas und Omas gute Tipps gegeben. Sie habe sich auch nicht der Entwicklung einer Kinderkrippe verschlossen: Diese wurde 2006 eingeführt, als erste in der Gemeinde und zweite im Landkreis. Mit der Einrichtung sei Matulla "frohen Mutes" in die Zukunft gegangen.Für bauliche Maßnahmen, die schon gelaufen sind und noch kommen werden, habe sie immer Verständnis: Dafür dankte die Kirchenverwaltung als Träger der Dienstjubilarin. "Wir alle sind dankbar, dass wir Sie haben und dass Sie durch ihr Wirken unsere Kita St. Raphael lebens- und liebenswert machen", betonte Pfarrer Bauer. Gabi Matulla trat am 1. September 1977 als Berufspraktikantin in den Dienst des Kindergartens. Sie selbst hat ihren Beruf nach eigenen Worten immer als Berufung gesehen. Die Kindern von heute seien in der Hauptsache nicht anders als damals - und heute auch so umgänglich wie früher, bilanzierte sie. Man müsse sich halt mit ihnen beschäftigen, auf sie eingehen. Lebensumstände und Freizeitverhalten seien heute ganz anders - manche Eltern aber auch."Möge Sie der Engel, der Begleiter, der Hl. Raphael, an Ihr Dienstjubiläum und an Ihren Begleiterinnen-Dienst erinnern, der bunte Blumenstrauß an die Vielfalt Ihrer Aufgaben und an das große Vergelt's Gott von Kirchenverwaltung, Pfarrgemeinderat und Seelsorgeteam", wünschten ihr die Gratulanten.Vier Jahre etwa hat der heilige Raphael dazu noch Gelegenheit: Dann möchte die jetzt 60-jährige die Türen der Kindertagesstätte hinter sich schließen.