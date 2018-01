Vermischtes Kümmersbruck

09.01.2018

Mit seiner Taktik des Schweigens wird er es schwer haben. Denn die Beweislast gegen einen 23-Jährigen aus dem Kreis Schwandorf ist erdrückend. Er soll am 22. Juni vergangenen Jahres in Kümmersbruck einen Getränkemarkt mit einer Waffe überfallen und 1057 Euro erbeutet haben.

Geld in der Tüte

Angeklagter schweigt

Amberg-Sulzbach. Am ersten Prozesstag vor der Großen Strafkammer des Landgerichts wurde deutlich, was seinerzeit nicht im Pressebericht der Polizei stand. Sie hatte den Überfall und später die Festnahme des mutmaßlichen Täters in eher dürren Fakten mitgeteilt. Doch es gab Hintergründe, die die Behörden nie veröffentlich haben. Erst jetzt kommen sie zur Sprache.Am 22. Juni 2017 gab es zwei schwere Straftaten kurz nacheinander. Erst wurde einer 65-Jährigen auf dem ehemaligen Amberger Landesgartenschaugelände die Handtasche entrissen. Das war kurz vor 16 Uhr. Eineinhalb Stunden später betrat ein dunkel gekleideter und vermummter Mann einen Getränkemarkt im zwei Kilometer entfernten Kümmersbruck, hielt dem Angestellten eine Schusswaffe vor, bekam 1057 Euro ausgehändigt und türmte. Es war wohl ein und derselbe Täter.Draußen vor dem Gebäude traf der Räuber auf einen Radfahrer, der zufällig des Weges kam. Er herrschte den 30-Jährigen an: "Fahr' weiter!" - und verschwand unerkannt.Wohin ihn der Weg führte, wurde erst jetzt im Prozess deutlich. Einen knappen Kilometer entfernt gab es in Kümmersbruck eine Eineinhalb-Zimmer-Wohnung, deren Mieter den jetzt auf der Anklagebank sitzenden 23-Jährigen bei sich aufgenommen hatte. "Weil er Probleme mit der Freundin hatte."Den Wohnungsmieter (26) vernahm Vorsitzende Richterin Roswitha Stöber nun eineinhalb Stunden lang. Dabei verdeutlichte sich: Der jetzt wegen schwerer räuberischer Erpressung angeklagte Mann aus einem Schwandorfer Vorort, bei ihm damals als Gast aufgenommen, hatte bei seiner Rückkehr eine Plastiktasche dabei, in der sich Geldscheine befanden. Mehr noch: Aus dem Behälter kam eine Schreckschusspistole zum Vorschein. Sie gehörte dem Wohnungsmieter. Es wurde noch weitaus heftiger: Der 26-jährige Gastgeber war bei dem Handtaschendiebstahl kurz vor dem Überfall dabei. Oder anders: "Ich befand mich in der Nähe." Eine unmittelbare Beteiligung wies er von sich.Damit war die Geschichte der bisher nicht publik gemachten Fakten nicht beendet. Denn in der Kümmersbrucker Wohnung lebten zu dieser Zeit neben dem 23-Jährigen aus dem Raum Schwandorf noch weitere zwei als Gäste aufgenommene junge Männer. Einer von ihnen sagte jetzt, dass im Freundeskreis schon mal erörtert worden sei, "einen Getränkemarkt zu überfallen."Die Geschichte der Unglaublichkeiten setzte sich fort. Die Herbergs-kumpels des Wohnungsmieters sollen zu dieser Sommerzeit im vergangenen Jahr einen Einbruch in ein Amberger Pfandleihhaus am Nabburger Tor gestartet haben. Die Strafkammer hörte: Alle drei hatten sich vermummt und droschen auf das Sicherheitsglas des Unternehmens ein. Dann zogen sie erfolglos ab. Der Gastgeber war nicht dabei. Aber er wusste es.Im Juli wurde der mutmaßliche Getränkemarkt-Räuber von Schwandorfer Polizeibeamten festgenommen. Ausschließlich das stand damals in einem amtlichen Bericht der Behörden. Erst jetzt ist die Frage beantwortet, wie man auf den mutmaßlichen Täter kam: Über die fast schon als konspirativ zu bezeichnende Wohnung.Der Angeklagte schwieg zum Prozessauftakt. Dabei will er eigentlich, weil offenbar rauschgiftabhängig, in eine Drogentherapie eingewiesen werden. Schwierig für die Strafkammer, von der die Frage kam: "Haben Sie sich diese Vorgehensweise auch gut überlegt?" Denn letztlich brauche ein Gericht auch Angaben zur Abhängigkeit, wenn über eine Therapie zu befinden sei.Es gab einen weiteren Zeugen, der den Beschuldigten damals eher oberflächlich kannte. Bei der Kirchweih in einem Amberger Vorort trafen sich beide im vergangenen Sommer auf der Herrentoilette. Dort erzählte ihm der heute 23-Jährige sehr spontan: "Das mit dem Getränkemarkt-Überfall war ich." Erst später las der 20-Jährige ("Ich konnte das nicht glauben") im Internet , was es mit dieser Bemerkung auf sich hatte . Der Prozess wird fortgesetzt.