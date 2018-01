Vermischtes Kümmersbruck

Die Generalversammlung der Feuerwehr Kümmersbruck an Dreikönig ist jahrzehntelange Tradition. Was die Zusammenkunft 2018 aber unterscheidet, ist die Tatsache, dass Vereinsvorsitzender Christopher Richter und sein Stellvertreter Sebastian Gassner zwei personelle Top-Meldungen parat haben.

Abzeichen und Beförderungen FFW Kümmersbruck



Leistungsabzeichen



Stufe 1: Anna-Lena Käsmann, Julia Schwager, Dieter Schmidt, Florian Vogel; Stufe 2: Benjamin Hermann, Matthias Götz, Ralf Mauel, Stefan Niklas, Johannes Engelhard; Stufe 3: Christopher Richter, Wolfgang Holzner; Stufe 4: Carsten Ebensberger, Felix Götz, Thomas Walter, Daniel Pohl; Stufe 5: Andre Lobenhofer; Stufe 6: Michael Holzer



Beförderungen:



Zum Feuerwehrmann Luca Käsmann, Julia Schwager; Oberfeuerwehrmann: Andi Eckl, Johannes Engelhard, Ralf Mauel; Löschmeister Felix Götz; Oberlöschmeister Christopher Richter.



Lehrgänge und Abzeichen



Funklehrgang; Andrea Schiedermeier, Julia Schwager; Atemschutzgeräteträger Dominik Piehler, Matthias Lotter; Modulare Truppenausbildung Basismodul: Patrick Derichs, Dominik Piehler, Luca Käsmann, Stefan Nicklas, Jennifer Fischer, Stefan Schiedermeier, Matthias Engelhardt, Julia Schwager, Florian Vogel.



Maschinistenausbildung: Patrick Derichs, Florian Vogel, Johannes Engelhard, Stefan Schiedermeier; Fahrsicherheitstraining: Matthias Götz, Daniel Pohl; Gruppenführerlehrgang in Regensburg: Felix Götz. (e)

Noch nie war der Mitgliederstand in der Wehr so hoch (433). 25 Neuaufnahmen waren im Jahr 2017 zu verzeichnen. Das hat alle vom Stellenwert der voll integrierten Jugendarbeit mit Daniel Pohl und der Leistungsbereitschaft der Kümmersbrucker Wehr überzeugt: Alle drei Bürgermeister, Gemeinderäte, Ehrengäste und die 72 Feuerwehrkameraden, die in der Generalversammlung vertreten waren. "Und das, obwohl keine Neuwahlen anstanden", stellte Ex-Vorsitzender Markus Leitl lobend fest."Das ist eine Hausnummer", freute sich Richter beim Rückblick mit seinem Vize Gassner. "433 Mitglieder, das ist eine geballte Macht an Ehrenamt und Hilfsbereitschaft", erkannte Bürgermeister Roland Strehl an. Auch den Neubau erwähnte er. Der sei für die Zukunft gedacht. "Wir sind froh über jede Stunde, die ihr investiert habt.Die Eigenleistungen gehen auch weiter", bekundete Strehl mit dem Fazit: "Diese Entscheidung war richtig". Apropos Eigenleistung: 700 Stunden, so berichtete Vorsitzender Richter habe die Wehr selbst geleistet. Darüber hinaus einen großen fünfstelligen Betrag erbracht - es läuft rund bei der Feuerwehr Kümmersbruck. "Es gibt keinen Verein der mehr leistet für die Gemeinde als die Feuerwehr", sagte Ehrenvorsitzender Hans Zinnbauer. Kreisbrandinspektor Hubert Blödt erinnerte daran, dass die Feuerwehren nach wie vor zu jener Kategorie an Tätigkeiten zählt, die hohes Ansehen in der Bevölkerung genießt.SPD-Fraktionsvorsitzender Manfred Moser stellte angesichts der Mitgliederzahlen fest, dass die Feuerwehr einem entgegengesetzten Trend in der Gemeinde folge. Wonach Vereine schon froh sind wenn sie keine Mitglieder verlieren. Und schließlich meinte Markus Graf (CSU): "Drei Dinge sind bei der Feuerwehr Kümmersbruck mehr geworden: Einsätze, Verantwortung und Mitglieder."Kommandant Alwin Holzner blickte zurück auf ein ereignisreiches Jahr. Er listete 40 Einsätze auf: 12 Brandeinsätze, 17 technische Hilfeleistungen, zwei Sicherheitswachen und neun sonstige Tätigkeiten.Insgesamt seien bei den Einsätzen 808 Stunden geleistet, und 38 Übungen ohne Abzeichen absolviert worden. Laut Holzner hat die Wehr derzeit 56 Aktive, davon 18 Atemschutzgeräteträger. Neu zu den Aktiven kamen Julia Schwager und von der Jugend Luca Käsmann.Eine ganze Fülle von Veranstaltungen, Lehrgängen und Beschaffungen listete Holzner auf: von der Fahrzeugschau, über den Landkreisentscheid bis zu Brandschutzwochenenden, Lehrgängen, Kursen und Gruppenführerlehrgängen.Hervorgehoben hat Holzner auch die erstmals im großen Stil abgehaltene Einsatznachbereitung mit allen beteiligten Wehren beim Einsatz nach dem schwerem Unfall in der Luxemburger Straße mit dem leitendem Notarzt Dr. Marc Begalke.