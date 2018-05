Vermischtes Kümmersbruck

11.05.2018

Aquavitalis gehört mittlerweile zu den größten Schwimmschulen in der Oberpfalz. Dies sagt Vorsitzender Bernhard Fleischmann. Bei der Jahreshauptversammlung zieht er Bilanz.

Aktionen der Jugend

Neue Jalousie

Mit über 480 Mitgliedern, 17 Ausbildern, sechs Ausbilderanwärtern und mehreren tausend Teilnehmern im Jahr bietet die Schwimmschule im Bereich Präventionssport, Fitness, Schwimmen für Kinder und Erwachsene eine breite Palette im Gesundheits,- und Breitensport an.Viele Mitglieder nehmen besonders gerne beim Aquacup im KA2 im Mai, am Aqua-Summer-Fun im Freibad Rieden im Juli und an der Bayerischen Weihnacht in Moos im Dezember teil, so der Vorsitzende. Eine neue Aufgabe hat der Verein im Bereich der Prävention übernommen. ATP (Alltags-Trainings-Programm) wird seit Anfang des Jahres in Verbindung mit der Aktion der Gemeinde "Sportcard 50+" mit zwei Gruppen angeboten. Die Ausbildung zum ATP-Trainer haben Christine und Bernhard Fleischmann 2017 erworben und bereits mit über 30 Teilnehmern erste Übungen umgesetzt.Viele Veranstaltungen mit der Jugend konnte der Jugendleiter Markus Doschat präsentieren. Gaudi-Schwimmen, Faschingsschwimmen, Palm Beach, Ferienprogramm der Gemeinde Kümmersbruck und vieles mehr.Auch vergangenes Jahr wechselten wieder viele Kinder in die Wasserwacht, um Rettungsschwimmer zu werden. Diese Kooperation gibt es seit 18 Jahren und ist sehr erfolgreich, sagte Fleischmann.Viele Jungmitglieder erreichten später Spitzenplätze bei Bayerischen,- und Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen. "Besonders stolz sind wir auf unser Konzept für die durchgehende Ausbildung. 157 abgenommene Schwimmabzeichen belegen einen hohen Ausbildungstand. 56 Kinder haben das Seepferdchen geschafft.Nicht nur, dass die Kinder jetzt schwimmen können, auch im Schulsport können die Kinder gleich am Schwimmunterricht teilnehmen. Das entlastet auch die Sportlehrer beim Schwimmunterricht an den Grundschulen", so Fleischmann.Ausgelastet seien die Angebote Aqua-Balance, Aqua-Circle, Aqua-Zumba, Aqua-Jogging oder Aqua-Fitness. Als Kooperationspartner für das KA2 hat sich Aquavitalis auch im vergangen Jahr wieder mit vielen Aktivitäten eingebracht. Der Vorsitzende konnte für die Schwimmschule einen ausgeglichenen Haushalt mit ausreichenden Rücklagen für Löhne und Ausbildungsmaterial ausweisen. Für die kommende Saison habe die Schwimmschule wieder viel vor. Das Angebot für die Mitglieder soll ausgebaut werden und für den Herbst wird ein Aqua-Jogging-Tag im KA2 geplant. Am Montag, 14. Mai, findet der Aqua-Cup statt, am 11. und 18. Juni (jeweils Montage) wird gibt es Schnuppertrainings im KA2.3. Bürgermeister Hubert Blödt bedankte sich für die Kooperation von Aquavitalis mit dem KA2. "Schwimmen lernen ist heute nicht mehr selbstverständlich, aber mit der Schwimmschule haben wir hier in Kümmersbruck eine sehr gute Einrichtung." Mit viel Applaus wurde die Nachricht des Bürgermeisters über den Entscheid einer zusätzlichen Außenjalousie am Mehrzweckbecken quittiert.