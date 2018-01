Vermischtes Kümmersbruck

09.01.2018

Die Mitglieder erlebten Schützenmeister Norbert Franzel schon einmal optimistischer. Bei der Jahreshauptversammlung, in deren Mittelpunkt Neuwahlen stehen, werden von ihm auch nachdenklich stimmende Fakten in den Vordergrund gerückt.

Vorstand Tell Kümmersbruck



Schützenmeister: Norbert Franzel



2. Schützenmeister: Dragan Otovic



Erster Schatzmeister: Michaela Zajac



Stellvertreter: Petra Otovic



Schriftführerin: Irmgard Sollfrank



Schießleiter: Norbert Franzel



Stellvertreter: Herbert Sollfrank



Jugendleiter: Dragan Otovic



Stellvertreter: Petra Otovic, Christopher Nübler, Nick Kaluza



Zeugwart: Hans Sollfrank, Herbert Sollfrank



Revisoren: Norbert Gonschorek, Norbert Schmidt, Dieter Naber . (e)

Franzel wurde wieder Schützenmeister und somit Motor von Tell Kümmersbruck. Beinahe ließe sich sagen "wer auch sonst". Franzel aber richtete einen flammenden Appell an die Mitglieder angesichts eines leichten Rückgangs im Schießbetrieb und der sinkenden Bereitschaft zur Teilnahme an traditionellen Veranstaltungen und Vereinstätigkeiten. Schließlich mahnte er auch die Bereitschaft, Aufgaben zu übernehmen, an. Mit diesem Manko ist er allerdings im allgemeinen Vereinswesen nicht allein.Was Franzel ungeschminkt in seinem Rechenschaftsbericht feststellte war ein signifikanter Mitgliederrückgang: Anfangs 2017 waren 95 Mitglieder eingeschrieben, Ende 2017 noch 85. Die Gründe waren seinen Worten nach vielschichtig. Franzel zog kritisch Bilanz, beschönigte nichts, konnte aber auf ein gewichtiges Pfund verweisen: Die Erfolge der Schützengesellschaft sind hervorragend, die Mitglieder beweisen an allen Ständen sicheres Auge und ruhige Hand. Was Franzel dann auch unter die Rubrik "positiv" einreihen konnte war der von Michaela Zajac vorgetragene Haushalt. Bürgermeister Hubert Blödt fasste das Jahr bei Tell Kümmersbruck so zusammen: "Teils zufrieden, teils unzufrieden, unter dem Strich aber dann doch passabel."Faschingsball (schlecht besucht), Preisverteilung Osterschießen (sehr gut besucht), das Ferienprogramm, die erfolgreiche Standrenovierung, vier Teams beim gemeindlichen Kegelturnier, den Vereinsausflug, das Königsschießen, der Weihnachtsmarkt - Franzel reihte in seinem Rückblick vieles auf. "Es rührt sich schon was im Verein, man müsste halt auch entsprechend teilnehmen. Rücken wir zusammen und halten wir zusammen", so Franzel.Nun brachte er als Schießleiter das sportliche Jahr ins Blickfeld: Da gab es durch die Bank viele Erfolge, besondere Leistungen, gutes Abschneiden regional und überregional. In dieser Richtung gibt es kaum einen Grund zur Kritik. Was die manchmal nicht einfache Vereinsarbeit auch erfreulich werden lässt, ist der Vortrag von Jugendleiter Dragan Otovic, dessen Mannschaft vom Faschingsschießen über Gauschießen, Ranglistenschießen, Gemeindewanderpokal, Vilstalwanderpokal, Bürgermeister Pokal über die Maßen erfolgreich war. Als Traumquote für den Verein bezeichnete Franzel die Teilnahme am Gemeinde-Wanderpokal-Schießen in Theuern: "Von 48 Startern kamen 19 von SG Tell, wir wurden wieder Sieger, von den 17 Einzelsiegern gingen acht Pokale an uns", lobte Franzel.Laut Franzel hatte die SG Tell Kümmersbruck im Jahr 2017 intern 37 Schießtage im Programm mit 500 teilnehmenden Schützen (ohne Jugend), das ergab einen Durchschnitt von drei Schützen. Im Einzelnen hat es im Verein gegeben: 26 Vortelschießen (373 Schützen), zwei Faschingsschießen (30) zwei Osterschießen (24) zwei Königsschießen (21) zwei Weihnachtsschießen (22) zwei Geburtstagsschießen (30).