Vermischtes Kümmersbruck

22.04.2018

16

0 22.04.201816

Die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Gärmersdorf trafen sich im Gasthaus Singer in Engelsdorf zur Hauptversammlung. Die Flächen der Vereinigung erstrecken sich von Penkhof und Kümmersbruck über die oberen Ortschaften bis nach Engelsdorf und Raigering. Sie sind in zwei Bögen verpachtet.

Jagdvorsteher Alfons Purschke hob die gute Resonanz bei die Hubertusmesse in der Pfarrkirche St. Wolfgang hervor. Engagiert war man auch bei der Pflege und Erneuerung der Feldwege. Es wurden schwerpunktmäßig im Bereich von Engelsdorf und Gärmersdorf Wege hergerichtet. Die Untere Jagdbehörde macht wieder eine Bestandsaufnahme zum Wildverbiss. Auch hier nimmt die Jagdgenossenschaft Termine wahr. Ergebnisse sind nächstes Jahr zu erwarten. Kassier Eduard Scharl trug den Kassenbericht vor. Der Vorschlag, die Jagdpacht wie in den Jahren zuvor in den einzelnen Ortschaften auszubezahlen und für Wegebau und -pflegemaßnahmen zu verwenden, wurde einstimmig angenommen.In den Revieren gab es keine besonderen Vorkommnisse. Es waren neun Wildunfälle zu verzeichnen. Unfallschwerpunkte waren die B 85 beim Haidweiher und die Kreisstraße zwischen Engelsdorf und Paulsdorf. Ein fortwährendes Problem stellt die häufige Beunruhigung des Wildes durch freilaufende Hunde dar.Bürgermeister Roland Strehl lobte das ehrenamtliche Engagement des Vorstands und die Arbeit der Jäger. Er ging auf die unterschiedlichen Interessen von Jägern und Erholungssuchenden ein, deren Ansprüche es möglichst zu vereinigen gelte. Wenn freilaufende Hunde Wild aufscheuchen, sei dies aber ein Fehlverhalten.