Vermischtes Kümmersbruck

06.04.2018

3

0 06.04.2018

Die Schützengesellschaft 1922 Theuern hat neben dem sportlichen Programm auch gesellschaftliche Elemente in ihrem Angebot. Eines davon ist der Rosenmontagsball. Dieser wird abgeschafft.

Theuern. Zur Mitgliederversammlung der Schützengesellschaft 1922 Theuern (SG) kamen 24 der 116 Vereinsangehörigen, darunter 13 Jugendliche. Schützenmeisterin Barbara Schrott, Schießleiter Michael Wittmann und Jugendleiter Peter Pechtl berichteten, dass am Vilstalpokal eine Damen- und zwei Herrenmannschaften teilnahmen. Die Frauen erreichten den zweiten Platz und bei den Herren II waren mehrere Jugendliche gemeldet.In der Einzelwertung wurde Miriam Lobenhofer in der Schülerklasse Zweite mit einem 1-Teiler - zugleich der beste Schuss des gesamten Wettbewerbs. Am Gauschießen, Gauwanderpokal, Ranglistenschießen und Gemeindepokal nahmen Schützen der SG Theuern teil. Beim offiziellen Rundenwettkampf trat eine gemischte Mannschaft in der Gauliga C sowie eine reine Damenmannschaft in der Gauliga D an. Sie erreichte Platz eins.Der Rosenmontagsball wurde im vergangenen Jahr so schlecht besucht, dass diese Veranstaltung nicht mehr ausgerichtet wird. Gut angenommen wurden dagegen das Ausbuttern sowie das Büfett im Anschluss an das Osterschießen.Zwei Mannschaften waren beim Gemeindekegeln dabei. Am gemeindlichen Ferienprogramm (Motto "Mit dem Förster durch den Wald") beteiligte sich die SG. Es nahmen 24 Kinder und Jugendliche teil. Im Juli ging es zusammen mit dem Patenverein Edelweiß Wolfsbach bei einem Ausflug nach Oberfranken. Weiter war man auf Festen und Jubiläen im und um den Ort vertreten. Höhepunkte im gesellschaftlichen Bereich waren im August das eigene Sommerfest mit Bürgerschießen und in sportlicher Hinsicht das Königsschießen im Oktober.Bürgermeister Roland Strehl dankte allen Verantwortlichen für ihren Einsatz. Ein weiteres Grußwort kam von Gauschützenmeister Heinrich Fraunholz.In der Versammlung gab es auch Ehrungen vor allem für langjährige Mitgliedschaft. Zudem erhielt Josef Lobenhofer aus der Hand des Gauschützenmeisters Fraunholz die Silberne Verdienstnadel des Oberpfälzer Schützenbundes. Neben seiner Tätigkeit als stellvertretender Jugendleiter steht er der Schützengesellschaft, wenn er gebraucht wird, zur Verfügung. So hat er in der Vergangenheit zahlreiche Arbeiten ohne viel Aufhebens oft auch "im Alleingang" erledigt.