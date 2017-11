Vermischtes Kümmersbruck

22.11.2017

Bei der Jahreshauptversammlung der Kümmersbrucker Kirwagemeinschaft blickte Vorsitzender Dieter Streber auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Knapp 30 Personen kamen in das Vereinsheim der Narrhalla. Streber freute sich besonders darüber, dass das neue Prinzenpaar der Narrhalla Haselmühl-Amberg-Kümmersbruck aus den Reihen der Kirwagemeinschaft stammt.

In seinem Resümee betitelte er die Kirwa 2017 als sehr erfolgreich. Mit 16 Paaren gehörte sie zu den größeren im Landkreis. Das neue Oberkirwapaar Sarah Ebensberger und Nathanel Hammer haben das Amt nun für ein Jahr inne. Streber lobte Tanzlehrer Michael Streber, der den Kirwapaaren Dreher und Co. beigebracht hatte. Selbstverständlich standen auch weitere Veranstaltungen im Jahreskalender an. Mit dem alljährlichen Bockbierfest in der Kümmersbrucker Turnhalle nahm man mit großer Beteiligung teil. Die Lieslweihe war auch ein besonderer Termin des Vereines. Am Festumzug der Freiwilligen Feuerwehr Ebermannsdorf, anlässlich der 125-Jahr Feier, beteiligte man sich ebenfalls. Die Kirwafahrt ging nach Wildschönau. Die nächste Weihnachtsfeier steht am Samstag, 2. Dezember, ab 18 Uhr zusammen mit der Narrhalla an. Den Termin für die nächste Kirwa gibt es auch schon: vom 2. bis 4. Juni.