Vermischtes Kümmersbruck

25.01.2018

3

0 25.01.2018

Alle einsteigen! Das Senioren-Shuttle in der Gemeinde Kümmersbruck hat sich zu einem echten Renner entwickelt. Und Carola Dirschka tritt noch lange nicht auf die Bremse.

Die Senioren in Kümmersbruck beteiligen sich gerne an dem Angebot, dass es für sie in der Gemeinde gibt. Zu diesem Ergebnis kam Carola Dirschka bei der Jahreshauptversammlung des Seniorennetzwerks. Die Vorsitzende blickte zurück auf das vergangene Jahr: 94 Mitglieder hat der Verein. Dirschka und die weiteren Vorstandsmitglieder Anneliese Horst, Maria Sailer, Sabine Dippner und Maike Putz berichteten von einem regen gesellschaftlichem Leben: Brotzeit an der Vils, Ausbuttern oder das Sommerfest bei der AWO.Die "Renner" waren diverse Vorträge. Die Seniorenbeauftragten Werner Cermak und Monika Paintner informierten über die noch relativ junge Möglichkeit, das Senioren-Shuttle zu nutzen. Fahrten zum Arzt oder zum Einkaufen würden zum Beispiel in Anspruch genommen. "Das Senioren-Shuttle hat sich bewährt", sagte Paintner. Bürgermeister Roland Strehl lobte das "gute Programm" des Seniorennetzwerks. Die Seniorenarbeit sei in der Gemeinde ein ganz wichtiger Baustein. Maria Schönberger, zuständig für die Kasse beim Seniorennetzwerk, bezeichnete den Kassenstand als solide: "Es reicht, um die Senioren regelmäßig gratis mit Kaffee und Kuchen zu versorgen."Auch 2018 stehen einige Termine an. Carola Dirschka nannte für das erste Halbjahr einen Vortrag von Wolfgang Hahn über Änderungen durch das zweite Pflegestärkungsgesetz (Donnerstag, 8. Februar, im Rathaus), ein Referat von Stephan Wiesgickl über das Thema "Schmerzen - wir haben was dagegen" (Donnerstag, 22. Februar, im Rathaus). Alles rund um den Kaffee heißt es am Donnerstag, 8. März, mit der Apothekerin Helma Koch im Rathaus und schließlich "gejt's scho wieda af Oustern zou" mit Heimatpfleger Josef Schmaußer (Donnerstag, 22. März). Am Donnerstag, 19. April, lädt das Seniorennetzwerk zum zehnten Landkreisdemenzforum und eine Woche später, am 26. April, wird es Antworten auf die Frage geben: Wann ins Schlaflabor mit Schlafproblemen? Eine Maiandacht wird am Freitag, 4. Mai, gefeiert. Die Muttertags-Vatertagsfeier steht gemeinsam mit VdK und den Zupfer-Moidln (Donnerstag, 17. Mai) auf dem Plan. Das erste Halbjahr endet mit dem Musikfest im AWO-Seniorenzentrum.