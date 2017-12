Vermischtes Kümmersbruck

20.12.2017

"Leise rieselt der Schnee" - das ist durchaus wörtlich zu nehmen zu Beginn des Ehrenabends, den der Männerchor Haselmühl-Kümmersbruck zum Jahresabschluss veranstaltet. Die Sänger legen sich stimmlich nochmals mächtig ins Zeug.

Jubilare Männerchor



65 Jahre: Erich Donhauser



60 Jahre: Paul Karczmarczyk, Manfred Trummer, Josef Meiler, Georg Rubenbauer



50 Jahre: Norbert Augustin, Josef Gold, Max Pongratz



49 Jahre: Rudolf Schlosser



40 Jahre: Peter Werner, Johann Franz, Karl Roßmann



25 Jahre: Wolfgang Gerl, Franz Hanauska, Benedikt Donhauser, Georg Roth. (e)

Haselmühl. Was mit einer musikalischen Eröffnung begann, einige Adventsgeschichten im Programm hatte, endete schließlich mit dem gemeinsam intonierten Lied "Oh du fröhliche" und einer Geschichte über ein Nachkriegsweihnachten. Vorsitzender Adolf Gassner hatte einen massiven Auftritt von Ehrengästen zu verzeichnen, übergab Blumen für die Chorleiterin Jana Müller und begrüßte ihre beiden Vertreter Franz Hanauska und Helmut Fischer.Dank galt natürlich auch den Mitgliedern und dem Vorstand des Vereins "die mit mir gemeinsam harmonisch und unkompliziert zum Wohle des Männerchores die Aufgaben vorbereiten und erledigen". Stellvertretend hierfür nannte er Peter Werner. Gassner würdigte "in dieser, für den Chorgesang und seine Mitglieder, etwas heiklen Zeit" die treuen Sänger, die mit ihren Stimmen den Chorbetrieb sicherstellen und den Zuhörern Freude bereiten. "In Zeiten, in denen gerade junge Sänger dem Männerchor nicht die Tür einrennen, ist es natürlich von besonderer Bedeutung, diejenigen zu ehren, die dem Chor seit Jahren, ja seit Jahrzehnten die Treue halten und den Chorgesang nicht untergehen lassen." Die Ehrung beständig mitwirkender Sänger war dann auch Kernpunkt des adventlichen Ehrenabends in der Blauen Traube in Haselmühl.