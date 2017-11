Vermischtes Kümmersbruck

19.11.2017

13

0 19.11.201713

Ortsbäuerin Martina Scharf, und Michael Ströhl, Obmann des BBV-Ortsverbandes Kümmersbruck, blicken auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück. Höhepunkt ist das Erntedankfest mit dem Schmücken des Altars, dem Verkauf von Kücheln und dem Essen im Pfarrsaal.

Rege diskutiert

Digitaler Jagdkataster

Haselmühl. Unter dem Gesichtspunkt der Öffentlichkeitsarbeit und um Kindern Einblick in die Abläufe auf dem Bauernhof zu geben, beteiligte man sich unter dem Motto "Alles Gute von der Milch" am Ferienprogramm. Dazu wurden die Vorschulkinder der örtlichen Kindergärten zu einem Hoftag eingeladen. Der Winterausflug in das Café Hammermühle in Hohenburg wurde sehr gut angenommen und auch in diesem Winter ist statt einer Weihnachtsfeier wieder ein Ausflug für Mitglieder geplant.Hauptreferent des Abends war Josef Ram von der bbv-service GmbH, einer Tochtergesellschaft des Bayerischen Bauernverbandes (BBV. Diese ist als Versicherungsmakler tätig und Spezialist für Versicherungen im landwirtschaftlichen Bereich. Oberste Priorität hat die Versicherung von existenzvernichtender und -bedrohender Risiken, wie Brand-, Inhalts-, oder Haftpflichtversicherungen.Anhand einer Checkliste und mit anschaulichen Beispielen aus der Praxis zeigte Ram auf, auf welche Klauseln besonders geachtet werden sollte, um Deckungslücken oder eine teure Überversicherung zu vermeiden. Während des Vortages kamen Fragen auf und es wurde rege über Lösungsmöglichkeiten diskutiert.Am Ende sprach Thomas Bayerl, Geschäftsführer des Bauernverbandes Amberg-Neumarkt, über aktuelle Themen aus der Geschäftsstelle. Er berichtete über eine sensibler werdende Öffentlichkeit und mahnte rücksichtsvolles Verhalten etwa im Straßenverkehr oder bei der Gülleausbringung an. Sorge bereite die aus Osteuropa heranrückende Schweinepest, die bereits bei Wildschweinen in Tschechien aufgetreten sei. Durch den Straßenverkehr und eingeführte Produkte bestehe hohe Einschleppungsgefahr. Schweinehalter seien besonders gehalten, die Seuchenschutzvorschriften zu beachten um eine Infektion der Bestände über Wildtiere zu verhindern.Weiteres Thema war der Digitalisierungspakt Bayern, über den Landwirte das RTK-Signal für satellitengestützes Fahren beziehen können. Für Jagdgenossenschaften sei ein digitaler Jagdkataster kostengünstig verfügbar. Ansprechpartner hierfür seien die Vermessungsämter.Auch über Flächenverbrauch und das Grundstücksverkehrsgesetz wurde gesprochen. Außerlandwirtschaftliche Investoren und der Flächenhunger von Kommunen heizten den Grundstücksmarkt an, so dass Landwirte beim Grunderwerb immer öfter das Nachsehen hätten. Der BBV engagiere sich seit langem für Maßnahmen ein, um Flächenversiegelung zu bremsen und die Position von Landwirten beim Erwerb landwirtschaftlicher Flächen zu verbessern.