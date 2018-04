Vermischtes Kümmersbruck

Einmal pro Jahr treffen sich die besten Nachwuchs-Wasserwachtler, um sich beim Bezirkswettbewerb in verschiedenen Disziplinen untereinander zu messen. Aus ganz Niederbayern und der Oberpfalz zog es die Ortsgruppen dieses Mal nach in Viechtach (Kreis Regen). Den Siegern winkt die Bayerische Meisterschaft. Mit dabei waren aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach die Wasserwacht Vilstal-Kümmersbruck, die mit zwei Mannschaften der Stufe II an den Start ging.

Die Jungen und Mädchen hatten die ganze Saison für diesen Tag trainiert - und sie präsentierten sich in Bestform. Im ersten Teil ging es für die Teilnehmer ins Becken. In sechs Disziplinen, die alle als Vierer-Staffeln konzipiert sind, kam es auf Teamwork, Ausdauer und Schnelligkeit an. Die mit Jahrgang 2007 jüngsten Teilnehmer im Feld lieferten gegen die teils zwei Jahre älteren Konkurrenten hervorragende Leistungen ab: Bestzeiten fielen reihenweise. Nach kurzer Pause prüften die Wettbewerbsleiter das Wasserwachts-Wissen der Mannschaften. Bei der Theorie lag der Schwerpunkt auf Gefahren in und an Binnen- und Badegewässern. Im Praxisbeispiel ging es darum, fachgerecht Erste Hilfe zu leisten. Von Platzwunden über Brüche bis hin zu Unterkühlung und zur Herz-Lungen-Wiederbelebung simulierten die Veranstalter alltagsnahe Notfälle, die die Gruppen meistern mussten. Denn nicht nur schwimmerische Fertigkeiten, sondern auch Kenntnisse in Erster Hilfe zeichnen einen Rettungsschwimmer aus. Der Nachwuchs aus Kümmersbruck erzielte überall tolle Ergebnisse.Bei einem insgesamt sehr gut aufgestellten Feld standen am Ende Rang sieben und zehn für die Vilstaler. Nächstes Jahr wollen sie auf jeden Fall wieder antreten.