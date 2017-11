Vermischtes Kümmersbruck

24.11.2017

Die Theuerner Aktiven absolvieren bereits die Hälfte ihrer Einsatze als technische Hilfeleistungen

Ehrungen 25 Jahre: Michaela Kriegel und Hans Preischl.



40 Jahre: Karl Gerstenhöfer sen., Karl Gerstenhöfer jun., Franz Grünwald, Manfred Kaiser, Hermann Meier, Hans Reinwald, Norert Strasser und Helmut Wagner



50 Jahre: Wolfgang Frost, Hans Fruth, Leonhard Fruth, Franz Kuhn, Anton Märtl, Georg Meier, Johann Segerer, Johann Schlegl und Adolf Strasser. (wos)

Theuern. Bei der Hauptversammlung der Theuerner Feuerwehr standen neben Berichten Ehrungen für langjährige Mitglieder auf dem Programm. Vorsitzender Richard Schwarz konnte 55 anwesende Mitglieder begrüßen. Schriftführerin Helga Schertl sprach eine Reihe von Aktivitäten an und bezifferten den Mitgliederstand auf 262. Besonders erfreulich sei, erklärte sie, dass viele Mädchen und Jungen im Alter ab zwölf Jahren neu zu der Wehr gestoßen seien. Sebastian Schlegel von der Nachbarwehr aus Haselmühl leitet momentan die Theuerner Jugendgruppe und stellte sich kurz vor. Derzeit betreut er 23 Kinder und Jugendliche als Nachwuchs.Schatzmeister Fabian Hollweck erläuterte den Kassenstand und Kommandant Martin Pechtl rief 22 Einsätze in Erinnerung. Darunter waren elf technische Hilfeleistungen, hauptsächlich wegen Unfällen auf der nahen Autobahn. Neben fünf Bränden kleineren Ausmaßes war die Wehr noch bei Verkehrsabsicherungen, Parkplatzeinweisungen und Brandwachen im und um das Kulturschloss eingesetzt. Vor kurzem wurde mit einem neuen Mannschaftstransportwagen (MTW 14/1) ein zweites Fahrzeug angeschafft. Dafür dankte der Kommandant dem Gemeinderat.Für das Gremium sprach Bürgermeister Roland Strehl, der vor allem die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Haselmühl, insbesondere im Jugendbereich, lobte. Kreisbrandinspektor Hubert Blödt legte sein Augenmerk auf die 426 freiwillig und ehrenamtlich geleisteten Einsatzstunden der Aktiven und informierte über ab Januar in jedem Haushalt zur Pflicht werdenden Rauchmelder.