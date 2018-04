Vermischtes Kümmersbruck

Auch das ist ein Fall für die Polizei: In einem Lebensmittelmarkt in Kümmersbruck griff sich am Montagabend ein vierjähriges Kind einen Donut aus einer Vitrine und ließ ihn sich schmecken. Die Mutter (27) wollte das Gebäck an der Kasse allerdings nicht bezahlen, weswegen die Angestellten die Polizei riefen.

Fazit: Hausverbot und Strafantrag. Wie Erster Polizeihauptkommissar Hans-Peter Klinger erklärte handelt es sich bei dem Vorgang um einen "Diebstahl einer geringwertigen Sache". Die Polizei wird hier nur auf Antrag aktiv. Oft gehe es den Supermärkten dabei ums Prinzip. Den Wert des Gebäcks beziffert Klinger auf etwa einen Euro.