Vermischtes Kümmersbruck

21.06.2017

"Früh übt sich ...", so heißt es im Volksmund für den, der es zu Meisterlichem bringen will. In diesem ganz speziellen Fall ist die Rede von potenziellen Friseurmeisterinnen, die sich im Zuge des Ferienprogramms der Gemeinde geübt haben. Das war zwar in der Bibliothek, doch diesmal ging es nicht ums Lesen, sondern um Fortbildung einer ganz anderen Art. Unter der Leitung von Silvia und Claudia aus dem gleichnamigen Haarstudio in Haselmühl konnten die teilnehmenden Kinder ab zehn Jahre in die Kunst des Haareschneidens schnuppern. Flechten, Glätten, Locken - das war die Arbeitsweise für die Kinder. Im übrigen ausschließlich Mädchen, die sich auch schon recht geschickt angestellt haben.

Weil Bürgermeister Roland Strehl die Kursteilnehmer mit diversen Getränken, Brezen und Süßigkeiten versorgt hat, machte anschließend das gegenseitige Schnippeln mit den Haaren noch mehr Spaß.