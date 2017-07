Vermischtes Kümmersbruck

Zum Kommersabend anlässlich des 60-jährigen Bestehens waren zahlreiche Ehrengäste zum TSV Kümmersbruck gekommen. Vorsitzender Helmut Bauer freute sich besonders über sieben Gründungsmitglieder. Sie hatten am 25. Mai 1957 den Verein mit aus der Taufe gehoben.

Vor zahlreichen Prominenten aus Politik und aus dem Sportbereich erklärte Helmut Bauer, dass das Ziel des TSV sei, weiterhin den Sport für Kinder und Jugendliche sowie Senioren zu erhalten und zu fördern.Landrat Richard Reisinger hob die Verdienste des Vereins bei der Integration von Flüchtlingen hervor. Für die Aktionen 50plus und die Ausrichtung der Landkreismeisterschaft der Kegler sowie die Mithilfe beim Landkreislauf hatte er ebenfalls lobende Worte parat. Bürgermeister und Schirmherr Roland Strehl stellte fest, dass der TSV während der 60 Jahre viele Höhe- und Tiefpunkte hatte.Es fänden sich aber immer wieder Leute, vor allem auch viele Frauen, die als Verein eine stabile Säule in der Gemeinde bildeten und vor allem Kindern und Jugendlichen eine sportliche Heimat anböten. Besonders lobte er, dass aus den Reihen des TSV die Antreiber für die Einrichtung der Sportcard in der Gemeinde waren. Ehrenschirmherr und Altbürgermeister Richard Gaßner gratulierte ebenso wie Kreisspielleiter Hubert Kellner. Bevor Ehrenvorsitzender Josef Meiler die Chronik der vergangenen 60 Jahre vorlas, stärkten sich die Gäste am reichhaltigen Büfett. Mit einem großen Geschenkkorb wurden die anwesenden Gründungsmitglieder für 60-jährige Treue geehrt: Horst Straub, Ludwig Rummel, Herbert Richter, Hans Obendorfer, Hans Hoffmann, Ludwig Hipfner und Anton Hipfner. Verbands-Ehrenzeichen des BFV in Silber für langjährige FunFunktionärstätigkeit erhielten Edith und Werner Geiger sowie Klaus-Günter Backes. Die Auszeichnung in Gold gab es für Reinhardt Glaser und Hans Obendorfer. Zur Unterhaltung der Gäste spielten die Heidirln auf.